박영재 법원행정처장 사의… 與 ‘사법개혁 3법’ 강행에 반발
박영재 법원행정처장이 27일 행정처장직을 사퇴하겠다고 밝혔다. 더불어민주당이 ‘사법개혁 3법’ 입법을 강행하는 데 따른 반발성 의사 표시로 풀이된다.
법조계에 따르면 박 처장은 이날 오전 조희대 대법원장에게 사퇴 의사를 표명했다. 천대엽 전 처장의 후임으로 지난달 16일 공식 임명된 지 42일 만이다. 사법부 내 2인자로 꼽히는 법원행정처장은 대법원장 대신 국회에 출석하고 전국 각급 법원의 사법행정을 총괄하는 핵심 요직이다.
박 처장은 입장문을 통해 “최근 여러 상황과 법원 안팎의 논의 등을 종합해볼 때 제가 물러나는 것이 국민과 사법부를 위해 도움이 될 것으로 보여 처장직을 내려놓게 됐다”고 밝혔다. 이어 “부디 현재 진행되는 사법제도 개편 관련 논의가 국민에게 이익이 되는 방향으로 이뤄지길 간절히 바란다”고 덧붙였다.
박 처장의 사의 표명은 국회 본회의에서 민주당 주도로 지난 26일 법왜곡죄(형법 개정안)가 통과된 데 이어 재판소원법(헌법재판소법 개정안)과 대법관 증원법(법원조직법 개정안) 처리를 앞둔 시점에 이뤄졌다. 박 처장은 대법원 전원합의체가 지난해 5월 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기환송했을 당시 주심 대법관이었다.
한 부장판사는 “사법부가 사법체계 개악 입법에 끝까지 반대했다는 취지의 ‘고육지책’으로 보인다”고 평가했다. 다른 재경지법 판사는 “조희대 대법원장이 입법부 압박으로 사퇴하는 건 불가하니 대신 물러나겠다는 취지 아니겠느냐”고 말했다. 회의적인 시각도 적지 않다. 한 부장판사는 “민주당이 눈 하나 깜빡하겠느냐”며 “‘꼬리 자르기’ 한다는 반응만 나올 것”이라고 했다. 다른 법관은 “이 대통령 선거법 사건 주심을 행정처장에 임명했을 때부터 법원 내부에서 논란이 끊이지 않았다”며 “지금 물러난다고 무슨 의미가 있느냐”고 토로했다.
조 대법원장이 박 처장의 사퇴 의사를 받아들이면 박 처장은 다시 대법관 재판 업무에 복귀하고, 조 대법원장은 다른 대법관 중에서 신임 처장을 임명할 것으로 보인다.
