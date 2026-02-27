조희대, 중앙선관위원에 천대엽 대법관 내정
퇴임 앞둔 노태악 대법관 후임
조희대 대법원장은 천대엽 대법관(사진·사법연수원 21기)을 퇴임을 앞둔 노태악 중앙선거관리위원장(대법관·16기)의 후임 중앙선관위원으로 내정했다고 대법원이 26일 밝혔다. 대법원은 “천 내정자는 해박한 법률지식, 균형감각, 높은 형사법 전문성 등에 기초한 판결로 법원 내·외부에서 존경과 신망을 얻고 있다”고 설명했다.
천 내정자는 노 위원장이 다음 달 3일 대법관에서 퇴임하면 국회 인사청문을 거쳐 중앙선관위원장을 맡을 것으로 보인다. 중앙선관위원은 모두 9명으로 구성되는데, 위원장은 대법관인 선관위원이 맡아 왔다. 천 내정자는 1995년 동부지원 판사로 임관해 대법원 재판연구관, 서울중앙지법 부장판사, 서울고법 수석부장판사를 역임했고, 2021년 대법관에 임명돼 2024년부터 2년간 법원행정처장을 지냈다.
