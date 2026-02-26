영재학교 졸업생 16%는 의·약대로… 공학·자연계 갔다가 ‘반수’
교육비 환수 피하려 ‘우회 진학’
이공계 인재 양성 목적 퇴색
이공계 인재 양성을 목적으로 하는 영재학교 졸업생의 의·약학계열 진학 비율이 2023년 기준 약 16%인 것으로 나타났다. 의대 진학시 교육비 전액 환수 등 불이익을 고려해 일단 다른 전공을 선택했다가 나중에 전공을 변경하는 ‘우회 진학’이 늘고 있는 것이다.
한국교육개발원은 26일 온라인 설명회를 열고 이런 내용이 담긴 ‘영재학교 졸업생의 진로 선택 양상과 의미’ 보고서를 발표했다. 개발원이 2017년 전국 8개 영재학교에 입학한 613명(남학생 515명·여학생 98명)을 추적 조사한 결과 2023년 기준 16.2%(99명)가 의·약학계열에 진학한 것으로 파악됐다. 가장 많이 진학한 계열은 공학계열(54.7%)이었고, 자연계열(25.1%), 인문·사회계열(4.0%) 순이었다.
의·약학계열 진학자는 점차 늘고 있다. 2020년에는 30명이었으나 2021년 65명, 2022년 88명, 2023년 99명을 기록했다. 정부가 2021년 ‘의대 진학 시 교육비 전액 환수’라는 제재 방안을 도입한 점을 고려할 때 입학 시 공학계열이나 자연계열에 진학했다가 반수 등을 통해 의·약학계열로 이동한 것으로 해석된다. 교육비 반납을 감수하고 의·약학계열에 진학하는 경우도 늘고 있는 것으로 보인다.
실제로 영재학교 졸업생의 9.5%는 대학 입학 후 전공을 한 차례 이상 변경한 것으로 조사됐다. 전공을 변경한 학생의 73.7%가 공학, 자연, 인문·사회계열에서 의·약학계로 이동했다. 특히 자연계열에서 43.9%가 의·약학계열로 이동해 가장 높은 비율을 보였다. 공학계열에서는 26.3%가 이동했다.
정부는 교육비 환수 등 제재로 2025학년도 영재학교 졸업생의 의대 진학률이 약 2.5% 수준으로 낮아졌다고 발표했다. 하지만 이는 졸업 직후 진학자만 집계한 수치로, 대학 진학 뒤 의·약학계열로 재진입한 학생은 포함되지 않았다.
다만 개발원은 “무조건적인 규제보다는 충분한 진로 상담과 이공계와 의·약학계를 아우르는 다양한 진로 모델 제시 등 정교한 지원 전략이 요구된다”고 주문했다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
