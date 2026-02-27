정부가 물가 관리 고삐 죄자 대형프랜차이즈 값 내린다
파리바게뜨 11종 다음 달 13일 인하
뚜레쥬르 17종 평균 8.2% 내리기로
대형프랜차이즈가 빵과 케이크 등 일부 제품의 가격 인하 방침을 밝혔다. 제당·제분사가 가격 담합 조사를 받고 설탕과 밀가루 가격을 인하한 데다, 정부가 물가 관리의 고삐를 조이면서 ‘연쇄 가격 인하’ 압력으로 작용한 것으로 보인다.
파리바게뜨가 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 다음 달 13일 인하한다고 26일 밝혔다. 파리바게뜨는 빵류는 6종을 대상으로 100원에서 최대 1000원까지 가격을 낮춘다. 단팥빵과 소보루빵, 슈크림빵은 나란히 1600원에서 1500원으로 조정하며, 홀그레인오트식빵은 4200원에서 3990원으로 인하된다.
3조각 카스텔라는 3500원에서 2990원으로, 프렌치 붓세는 2500원에서 1500원으로 가격이 내려간다. 인기 캐릭터 케이크 5종은 최대 1만원 인하된다. 헌트릭스 골든 케이크는 3만9000원에서 2만9000원으로, 소다팝 케이크는 3만3000원에서 2만5000원으로 각각 조정된다. 이와 함께 파리바게뜨는 다음 달 중 1000원짜리 가성비 크루아상도 출시할 계획이다.
파리바게뜨 관계자는 “지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다”고 말했다.
CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르도 이날 빵과 케이크 등 총 17종의 공급가를 평균 8.2% 인하한다고 밝혔다. 뚜레쥬르의 주요 인기 상품인 단팥빵과 마구마구 밤식빵, 생생(生生) 생크림식빵 등 빵류 16종의 권장소비자가격은 다음달 12일부터 개당 100~1100원 내려간다.
인기 캐릭터 케이크 랏소 베리굿데이도 1만원 인하한다. CJ푸드빌 관계자는 “정부의 민생 물가 안정 기조에 적극 동참해 소비자 부담을 경감하기 위한 목적으로 일부 제품의 가격을 인하한다”고 말했다.
CJ제일제당과 삼양사, 대한제분, 사조동아원 등 제당·제분사가 담합 조사를 받고 설탕과 밀가루 가격을 5%가량 인하한 이후 처음이다. 특히 CJ제일제당은 지난달 초 업소용과 이달 초 소비자용 밀가루 가격을 각각 평균 4%, 5.5% 내린데 이어 26일에도 제품 가격을 평균 5% 추가 인하했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
