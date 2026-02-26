시사 전체기사 [포토] 봄바람 솔솔… 홍매화 활짝 입력:2026-02-26 21:06 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 봄의 시작을 알리는 홍매화가 26일 광주시 국립광주박물관 정원에 활짝 피어 있다. 올봄 기온이 평년보다 높을 것으로 전망되면서 봄꽃 개화 시기는 지난해보다 1~4일 이를 것으로 예상된다.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “이부진 감사”…이 대통령이 콕 찍어 호명한 이유는 2 김정은 “우리 다치게 하면 韓완전붕괴 배제 못해” 3 국힘 지지율 10%대 추락…TK도 민주당과 동률 4 “여보, 한국이 준 장갑 봐” 룰라도 놀란 靑 의전 디테일 5 [단독] 與, 다음주 조희대 탄핵안 발의 예정… “법왜곡죄 타깃” 분석도 해당분야별 기사 더보기 1 “사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델 2 李대통령 “서울 집값 하락…부동산공화국 해체 못 넘을 벽 아냐” 3 내 대화까지 알아서 읽어낸다… 진화한 갤럭시 AI 4 저출생 바닥 찍었나… 작년 합계출산율 4년 만에 0.80명 회복 5 파리바게뜨·뚜레쥬르 빵 가격 내린다… 전분당 인하 후 ‘연쇄 인하’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘서울대 26학번’ 아들 입학식 찾은 이부진…가족 총출동 2 신생아 옆에서 담배 피운 산후도우미…담뱃재로 발각 3 월남전 참전용사가 숨지기 일주일 전 남긴 5천만원[아살세] 4 ‘모텔 살인’ 20대女 신상 이미 유출됐는데…뒤늦게 SNS 비공개 5 1심보다 무거웠던 2심… 박수홍 친형 부부 최종 판결은 해당분야별 기사 더보기 1 심야 택시도 아닌데…日 식당 ‘밤 10시 할증’ 도입 2 트럼프, 연설 야유한 의원 향해 “미친 사람, 수용시설 보내야” 뒤끝 3 위기의 트럼프, 역대 최장 108분 자화자찬… “지금이 미국 황금기” 4 [속보] 엔비디아 실적 기대감에 뉴욕 증시 일제히 상승 5 전투기 대신 피자가 먼저 간다… 장관도 농담한 ‘펜타곤 피자 예보’ 해당분야별 기사 더보기 1 남지현 “한복 입은 나, 얼마나 달라졌을까…저도 기대 컸죠” 2 민희진 대표 “256억 포기할테니 모든 소송 중단하자” 3 류승완 “‘휴민트’ 여한 없고 ‘왕사남’ 잘 돼서 좋다” 4 한복 입으면 더 반짝이는 남지현, ‘사극 불패’ 이어갔다 5 도박 4인방 중징계… 롯데 전력 구상 ‘먹구름’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘왕과 사는 남자’ 강원도 영월… 청령포·장릉… 비운의 왕 ‘단종 오빠’의 恨 2 박찬욱, 올해 칸 심사위원장 된다…한국인 최초 3 임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과 4 강수진 국립발레단장, 4월 퇴임 후 서울사이버대 교수로 5 [여긴 어디] 가장 먼저 온 ‘봄의 전령사’ 붉은 매화 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “여권 재발급 서두르세요”…3월부터 수수료 얼마 오르길래 3개월 아기가 어떻게 떡국을…네티즌 신고로 친모 입건 [단독] 與, 다음주 조희대 탄핵안 발의 예정… “법왜곡죄 타깃” 분석도 [단독] 결국 꺾인 강남·용산 집값, 노도강·금관구로 급매 확산 “사람인 줄 알았는데”… 홈쇼핑 생방송 벽 허문 AI 모델 예쁘니까 무죄?…‘모텔살인’ 유족 측 “2차가해 중단하라” ‘13개 의혹’ 김병기 첫 소환… 경찰, 차남 편입·취업 청탁부터 추궁 매년 3000명 이상 고독사…“체납·전기사용량으로 위험군 年18만명 조기발굴” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요