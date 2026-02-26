‘17% 쇼크’… 장동혁 늪에 빠진 국힘

TK도 등돌려… 지지율 민주와 동률

與 견제기능 상실… 지역 기반마저 흔들

張·중진회동서도 ‘절윤’ 입장정리 못해

증시 등 영향 이 대통령 지지율은 최고치

국민의힘 지지율이 10%대로 주저앉으며 장동혁(사진) 대표 체제 출범 이후 최저치를 기록했다. 더불어민주당(45%) 지지율의 3분의 1 수준이다. 윤석열 전 대통령 내란 1심 판결 부정과 절윤(윤석열 절연) 거부, 친한(친한동훈)계 징계 등 극렬 지지층 중심의 행보에 보수층마저 등을 돌린 결과로 풀이된다.



지도부는 그동안 지지율 20%를 마지노선 삼아 강성 지지층 결집을 자평했지만 이젠 설득력을 잃었다는 평가가 나온다. 당내에서는 “바닥이 아닌 지하까지 내려간 느낌”이라는 탄식이 터져나왔다.



26일 공개된 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS)에서 국민의힘 지지율은 17%로 지난 5일 공개된 직전 조사(22%) 때보다 5% 포인트 하락했다. 국민의힘 지지율이 20% 밑으로 추락한 건 지난해 8월 이후 처음이다.



국민의힘 지지율은 서울(19%), 인천·경기(16%), 대전·세종·충청(15%), 강원·제주(12%)에서 모두 10%대를 기록했다. 부산·울산·경남(23%)에서도 민주당(39%)보다 16% 포인트 낮았다. 국민의힘은 특히 보수의 중심인 대구·경북 지지율이 28%로 민주당과 동률을 기록한 데 대해 충격을 받은 모습이다.



국민의힘의 추락은 어느 정도 예견된 상황이었다. 윤 전 대통령 1심을 기점으로 노선 전환을 예고했었지만 정작 결과가 나오자 판결 불복으로 선회했다. 대구·경북 통합이 불발 위기에 처하면서 텃밭 민심도 등을 돌리는 모습이다. 여당의 입법 폭주에 속절없이 끌려다니며 식물 정당으로 전락했다. 전문가들은 절윤을 거부한 장 대표의 리더십, 징계 정치에 따른 당 내홍도 추락의 원인으로 지목했다. 박동원 폴리컴 대표는 “여태 본 여론조사 중에 최악이고, 반전의 모멘텀이 생기는 상황도 아니다”며 “이 상태로는 국민의힘이 참패했던 2018년 지방선거 꼴이 날 것”이라고 말했다.



4선 이상 중진 의원들은 장 대표와 비공개 면담을 하고 6월 지선에 대한 우려를 표명했다. 이종배 의원은 “장 대표도 이대로는 지선을 치르기 매우 어렵다는 걸 인식하고 있다. 돌파구 마련을 위해 깊이 고민하고 다양한 의견을 수렴하겠다고 했다”고 전했다. 그러나 장 대표 측 박민영 미디어대변인은 “정부·여당은 옳든 그르든 뭐라도 성과를 ‘보여주고’ 있는 반면 국민의힘은 매일 당대표 괴롭히며 예송 논쟁이나 벌이고 있기 때문”이라며 면피성 발언을 내놓았다.



이번 조사에서 이재명 대통령 지지율은 67%로 정부 출범 이후 최고치를 기록했다. 자본시장 정상화 기조에 따른 코스피지수의 기록적 상승, 부동산 대책에 대한 지지 여론 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 이 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 14.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



