‘이 대통령 경제 멘토’ 이한주, 1억8000만원 상당 농지 보유
대통령 ‘비영농 농지 보유 비판’ 염두
李 “해당 필지는 매각 대상 아니다”
이재명 대통령의 ‘경제 멘토’로 알려진 이한주 경제·인문사회연구회 이사장이 75억7852만원의 재산을 신고했다. 이 이사장이 신고한 재산에는 경기도 양평군 1억8578만원 상당의 농지가 포함됐다.
인사혁신처 정부공직자윤리위원회는 26일 수시 공개 대상 고위공직자 120명의 재산을 공개했다. 지난해 11월 2일부터 지난해 12월 1일까지 취임·퇴직·승진 등 신분이 변동한 전현직 공무원이 이번 공개 대상이다.
재산 공개 대상 현직자 중 가장 많은 재산을 신고한 인물은 이 이사장이었다. 그의 재산 가운데 비중이 가장 큰 것은 건물이었다. 이 이사장 본인 명의 서울 강남구 청담동 아파트 분양권 23억1400만원을 포함해 가족 명의 아파트, 아파트 전세권, 상가, 근린생활시설, 공장 등 55억1854만원을 보유했다. 이 이사장은 본인과 가족 명의 예금 16억6003만원도 신고했다.
그는 또 경기 양평군 용문면에 있는 본인 명의 농지 2104㎡(2필지)를 신고했다. 세종시에 근무하면서 양평군 농지를 소유하고 있는 것으로 나타났다. 농지 가액은 1억8578만원에 달했다.
앞서 이 대통령은 지난 24일 “농사짓겠다고 땅 사서 안 쓰면 매각 대상”이라며 ‘비영농 농지 강제매각 명령’을 검토하라고 지시한 바 있다.
이에 대해 이 이사장은 해당 필지는 매각 대상이 아니라고 강조했다. 그는 국민일보와의 통화에서 “해당 토지는 1974년 18세 때 상속받은 땅”이라며 “자경 의무를 강화해 1996년 시행된 농지법 적용 대상이 아니다”고 설명했다. 또 “처음 상속받을 때부터 해당 토지는 선산 역할을 했다. 선산이기 때문에 팔 수도 없다”며 “도로가 생기며 일부 필지가 농지로 바뀐 것으로 안다. 투기 목적이 결코 아니다”고 말했다.
현직자 재산 2위는 최영찬 법제처 차장으로 54억7117만원의 재산을 보유한 것으로 나타났다.
최 차장 다음은 현수엽 보건복지부 대변인이었다. 현 대변인은 42억2352만원을 신고했다. 최재해 전 감사원장 4억3043만원, 노만석 전 검찰청장 직무대행 27억6778만원, 노도영 전 기초과학연구원장 170억8386만원, 김동섭 전 한국석유공사 사장 97억7331만원, 김기환 한국국제교류재단 전 이사장 67억1528만원 등으로 신고됐다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
