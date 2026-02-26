국힘 TK 행정통합 ‘찬성’ 선회, 2월 국회 처리 행보 동참
대구 지역 의원 12명 뜻 만장일치
경북 13명은 투표 통해 의견 모아
의총, 송언석 원내대표 재신임 결정
국민의힘이 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 추진에 대해 ‘찬성 입장’으로 선회했다. 2월 임시국회 내 법안 처리를 목표로 한 여권 계획에도 동참하기로 했다.
국민의힘 원내지도부는 26일 국회 원내운영수석부대표실에서 TK 지역 의원들을 차례로 불러 통합에 대한 찬반 의견을 청취했다. 앞서 TK 통합법이 법제사법위원회에서 보류돼 책임 소재를 두고 당 내홍이 불거지자 원내 지도부는 찬반투표로 명확한 입장을 정리하겠다는 방침을 밝혔었다. 원내지도부는 찬반 투표를 진행하기 위해 기표소까지 설치했다.
대구 지역 의원 12명은 만장일치로 통합에 찬성하기로 의견을 모으면서 따로 투표를 진행하지 않았다. 반면 경북 지역 의원 13명은 무기명 투표를 실시해 찬성으로 입장을 정했다.
경북도당위원장인 구자근 의원은 기자들과 만나 “경북 북부권을 중심으로 강한 반대 의견이 있었지만, 결과적으로 찬성이 우세해 행정통합에 찬성하는 쪽으로 의견을 모았다”고 밝혔다. 반대표 수는 공개하지 않았다.
국민의힘은 다음 달 3일 종료되는 2월 임시국회 내 처리를 요구하기로 했다. 송원석 원내대표는 의원총회에서 “TK 지역 의원들이 행정통합에 찬성했기 때문에 법사위를 열어 달라고 요청했다”고 밝혔다.
다만 경북 지역에선 반발이 이어졌다. 경북 북부의 경우 도청 소재지 문제 등과 맞물려 통합 후 대구로 쏠림 현상이 강화되고, 결국 경북 지역은 더 낙후될 것이라는 우려가 계속되고 있다. 이에 경북 의원 표결에서 적지 않은 수의 의원이 반대표를 던진 것으로 전해졌다.
지도부에 대한 불만도 제기됐다. 대구시장에 출마하는 주호영 국회부의장은 라디오 인터뷰에서 “이런 조치(찬반 투표) 자체가 지도부가 지도력을 잃고 있다는 얘기”라며 “우리 당 핵심 지지기반 지역의 가장 중요한 이슈고 지도부가 앞장서서 처리할 일인데 (지도부) 태도 자체가 이미 마뜩잖다”고 말했다. 경북 안동·예천의 김형동 의원은 기자회견에서 “우리는 (‘사법개혁 3법’ 반대를 위한) 필리버스터를 하고 있고, 상임위도 전면 보이콧하겠다고 했던 상황”이라며 “법사위는 예외가 되는 것인지, 광주·전남 통합특별법은 필리버스터를 포기하는 것인지 모든 부분에서 충분히 이해가 안 된다”고 비판했다.
한편 국민의힘은 이날 의원총회에서 송 원내대표를 재신임하기로 결정했다. 송 원내대표는 앞서 TK 통합법 보류와 관련해 의원들 질타 속에 원내대표직 사퇴까지 시사했었다. 의원들은 의총에서 송 원내대표에 대한 재신임을 박수로 추인했다. 신동욱 최고위원은 “의총 참석자들에게 ‘어려운 상황에서 원내대표까지 잃으면 어떻게 감당할 수 있겠나. 임기를 마쳐주는 게 마땅한 소임이다. 동의하느냐”는 발언이 있었고, 대다수 의원이 박수로 호응했다”고 전했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
