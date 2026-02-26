혼란만 남긴 ‘세관 마약’ 의혹… 8개월 수사 끝 “실체 없다”
합수단 “허위 진술 의존” 결론
경찰·관세청 수사 외압도 없어
의혹 제기한 백해룡 징계 통보
“수사관 확증 편향이 혼란 야기”
‘세관 마약 수사 외압 의혹’을 수사해온 검·경이 경찰·관세청 지휘부의 수사 외압 의혹 전부를 무혐의로 결론 내렸다. 이재명 대통령 지시로 시작된 수사였지만 피의자 대부분 무혐의 처분을 받은 것이다. 검·경은 의혹을 제기한 백해룡 경정이 허위 내용의 수사서류를 작성해 끼워넣은 사실을 확인하고 경찰에 징계를 요구했다.
서울동부지검 세관 마약 합동수사단(합수단)은 26일 지난 8개월간 이어진 종합 수사 결과를 발표하며 “외압 의혹은 마약 밀수범의 허위 진술에 의존한 수사에서 비롯된 실체 없는 것으로 확인했다”고 밝혔다.
합수단은 경찰·관세청 지휘부가 언론 브리핑을 연기하고 사건 이첩을 지시하는 등 수사 외압을 행사했다는 의혹은 사실무근이라고 결론 내렸다. 합수단은 “당시 지시가 경찰 공보 규칙과 내부 지휘 규정에 따른 적법한 업무였으며, 대통령실 보고 이전 시점이어서 외압 동기나 필요성을 찾기 어렵다”고 설명했다. 대통령실 개입 여부를 확인하기 위해 관계자 주거지와 사무실 등 30여곳을 압수수색하고 휴대전화 46대를 포렌식했지만 피의자들과 대통령실 관련자 등이 연락한 내역 자체가 발견되지 않았다.
지난해 12월 백 경정이 추가로 제기한 검찰의 사건 은폐 및 수사 방해 의혹 역시 불송치로 결론 났다. 백 경정은 한동훈 전 법무부 장관과 이원석 전 검찰총장이 인사권 행사로 수사를 방해했다고 주장했는데, 합수단은 “당시는 이미 인사이동과 조직개편이 완료된 뒤라 의혹이 성립하기 어렵다”고 판단했다. 영장 불청구 또한 검사의 적법한 권한 행사 범위에 해당한다고 봤다. 다만 백 경정이 직무유기를 주장한 검사 4명은 결론 내리지 않고 수사권이 있는 고위공직자범죄수사처로 이첩했다.
이 사건은 2023년 말레이시아 범죄조직이 마약 121.5㎏을 국내로 밀반입한 사건을 계기로 불거졌다. 합수단은 백 경정이 2023년 말레이시아 범죄조직의 마약 밀반입 사건 수사 당시 불리한 자료를 기록에 끼워넣지 않고 허위 내용의 보고서를 작성한 사실이 확인됐다며 지난달 경찰청에 징계 조치를 통보했다.
백 경정이 밀수범들 사이 허위 진술을 담합하는 장면이 다수 확인됨에도 당시 촬영된 영상을 첨부하지 않았고, 수사 보고서에는 이들의 범죄사실에 들어맞는 취지의 진술을 한 것으로만 기재했다는 것이다. 합수단 관계자는 “수사 종사자가 확증편향에 빠져 마약 밀수범들의 허위 진술에 의존해 사회적 혼란을 일으켰다”고 지적했다. 백 경정은 지난해 10월 이 대통령 지시로 합수단에 파견됐지만 지난 1월 파견 기간 종료와 함께 경찰에 복귀했다.
합수단은 지난해 12월 중간 수사 결과를 발표하며 밀수 조직원 6명과 국내 유통책 2명을 특정범죄가중처벌법 위반 등 혐의로 기소하고, 세관 직원과 경찰·관세청 지휘부 등 15명에 대해서는 혐의없음 처분을 내린 바 있다. 밀수범 진술이 객관적 사실과 모순되고 핵심 내용이 계속 변경됐으며, 밀수범 전원도 세관 도움을 받은 사실이 없다고 수사 과정에서 진술한 것으로 조사됐다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
