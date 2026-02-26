트럼프 “미국은 황금시대” 호언… 현실은 ‘미국 탈출’ 역대 최대
대공황 이후 첫 ‘순이동 인구’ 감소
도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 2기 첫 국정 연설에서 “지금이 미국의 황금시대”라고 강조했지만 정작 미국을 떠나는 자국민은 역대 최대 수준이라는 보도가 나왔다.
월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) “지난해 미국은 대공황 이후 처음으로 유입 인구보다 유출 인구가 많아지며 ‘순이동 인구(net migration)’가 감소했다”고 전했다. 트럼프 행정부는 이를 불법 이민자 추방과 신규 비자 발급 제한의 성과로 해석했지만 같은 기간 더 저렴하고 안전한 국가로 이주하는 미국 시민권자도 전례 없이 증가한 것으로 나타났다.
미 싱크탱크 브루킹스연구소는 지난해 미국의 순이동 인구가 약 15만명 감소한 것으로 추산하며 2026년에는 감소 규모가 최대 92만5000명까지 확대될 것으로 전망했다. 지난해 미국 전체 인구 유입은 260만~270만명으로, 2023년 600만명 대비 절반 이상 줄었다.
미 정부에는 외국 여권 취득이나 해외 소득 과세 회피 등을 이유로 시민권 포기를 문의하는 사례가 수개월치 밀려 있다고 WSJ는 전했다. 2024년 관련 요청 건수가 48% 급증했으며, 2025년에는 증가 폭이 더 커질 것으로 예상된다고 보도했다.
WSJ는 “15개국의 2025년 자료를 분석한 결과 최소 18만명의 미국인이 해당 국가들로 이주한 것으로 집계됐다”며 “다른 국가까지 포함하면 실제 규모는 더 클 수 있다”고 했다.
WSJ는 일부에선 트럼프 대통령 2기 들어 미국인들의 해외 이주 현상을 ‘도널드 대시(Donald Dash)’로 부르고 있지만 이 같은 흐름은 원격근무 확산, 주거비·의료비 급등 등 원인이 복합적으로 작용하며 수년간 점진적으로 확대됐다고 분석했다. 갤럽이 2008년 경기 침체기에 미국인들에게 미국을 떠나고 싶은지 물었을 때 10명 중 1명이 ‘그렇다’고 답했으나 지난해에는 5명 중 1명이 그렇다고 답했다.
블룸버그통신도 지난달 30일 “건국 이후 지속적으로 인구를 늘리고 인재를 유치해 온 미국이 사상 처음 인구 감소 위기에 직면했다”고 전했다.
블룸버그는 당초 미국 인구가 2081년부터 감소할 것으로 예상됐으나 이민 단속 강화로 올해 사상 처음 실질적 인구 감소를 기록할 가능성이 있다고 보도했다. 블룸버그는 순이동 인구 감소로 지난해와 올해 미국 경제성장률이 각각 0.3% 포인트까지 떨어질 수 있다는 분석도 소개했다.
