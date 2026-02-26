이 대통령 “망국적 부동산 공화국 해체, 넘지 못할 벽 아냐”

“자본시장 정상화의 길 가고 있어

코리아 프리미엄으로 나아가야”

3기 신도시 등 조성 ‘속도’ 주문

연합뉴스

이재명 대통령은 “한때는 불가능해 보였던 자본시장 정상화가 현실이 되는 것처럼 망국적인 부동산 공화국을 해체하는 것 역시도 결코 넘지 못할 벽은 아니다”며 자본 대전환 가속화 의지를 밝혔다.



이 대통령은 26일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “비정상인 부동산 시장을 정상화하고, 국민 삶의 실질적 개선을 위한 ‘모두의 경제’로 확실히 나아가겠다”며 이같이 밝혔다. 이어 “실제로 서울 지역에서 상당폭의 집값 하락이 나타나고 주택 매물은 눈에 띄게 증가하고 있다. 전셋값 상승률도 둔화 중이라고 한다”며 “이제는 거스를 수 없는 대세인 생산적 금융으로의 자본 대전환을 한층 더 가속해야겠다”고 강조했다. 코스피지수가 이날 사상 최초로 6300선을 돌파하는 등 상승세를 지속하는 데 따른 자신감이 깔린 것으로 분석된다. 활기를 띤 자본시장에 투자 자금이 몰리면서 부동산 가격 안정화에 보다 유리한 환경이 조성됐기 때문이다.



이 대통령은 “사회 모든 영역에서 국가 정상화가 조금씩 진척되고 자본시장도 정상화의 길을 가고 있다”며 “‘코리아 디스카운트’에서 다른 어떤 나라보다도 더 높이 평가되는 ‘코리아 프리미엄’으로 나아가야 한다”고 강조했다. 이어 자사주의 원칙적 소각을 의무화하는 ‘3차 상법 개정안’의 국회 본회의 통과를 거론하며 “앞으로 ‘주가 누르기 방지법’ 같은 추가적인 제도 개혁이 뒷받침되면 이런 정상화의 흐름도 더 크게 될 것 같다”고 강조했다.



이 대통령은 비공개회의에서 3기 신도시 등 수도권 공공택지 조성 현황을 보고받고 “시간을 너무 끌면 안 하는 것과 같다”며 신속한 공급을 당부하기도 했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



