北 “통일은 착오적 관행·韓은 불변의 주적”… 통일부 패닉

태도 변화 기대했다가 현실 마주

北대외관계 외교로 일원화 관측

연이은 오판 통일부 무용론까지

정동영 “안타깝지만 계속 추진”

김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 평양 김일성광장에서 딸 김주애와 함께 노동당 제9차대회 기념 열병식을 참관했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 열병식에는 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 전략무기는 물론 탱크나 장갑차 등 재래식 무장 장비도 등장하지 않았다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 통일부를 겨냥해 ‘시대착오적 관행’이라고 밝히면서 통일부가 패닉에 빠진 모습이다. 9차 당대회 직전까지 유화책을 펼치며 태도 변화를 기대했지만 결국 냉엄한 적대적 두 국가의 현실만 마주했기 때문이다. 통일부는 지난 정부 때 생긴 남북 간 불신을 해소하는 게 해답이라며 유화책을 지속하겠다는 방침을 밝혔다.



정동영 통일부 장관은 26일 접경지역 평화안전 연석회의 인사말에서 북한의 9차 당대회 대남 메시지에 관해 “북한이 밝힌 적대적 두 국가는 남과 북 모두에 전혀 도움이 되지 않는다”며 “안타깝다”고 밝혔다. 통일부는 북한의 9차 당대회 개최 전까지 민간 무인기 대북 침투 유감 표명, 재발방지대책 발표 등 유화책을 펼치며 태도 변화를 기대했다. 7·8차 당대회 때와 달리 대남 메시지가 며칠간 나오지 않자 통일부 내부에선 대북 유화책이 통했다는 기대감이 퍼졌던 것으로 알려졌다.



그러나 김 위원장은 이날 “조선반도(한반도) 비핵화 간판 밑에 우리 무장해제를 획책하는 위해로운 존재를 같은 민족이라는 타성에 포로돼 절대불가능한 화해와 통일을 리유로 계속 상대하는 것은 더 이상 존식시키지 말아야 할 착오적인 관행”이라고 직격했다. 또 “한국은 철두철미 제1의 적대국”, “불변의 주적”, “한국과의 연계 조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하겠다”고 밝히며 북한의 대외 전략에서 남북관계를 배제하겠다는 의지를 표명했다.



9차 당대회에서 외교를 총괄하는 최선희의 위상이 강화된 점을 고려하면 북한은 대남기구와 통일부 간 대화를 원천 차단하고 모든 대외 관계를 ‘외교’로 통일하겠다는 전략인 것으로 해석된다. 김보미 국가안보전략연구원 북한연구실장은 “북한의 외교라인이 눈에 띈다”며 “러시아와 외교를 맡은 최선희, 사회주의권을 전담한 김성남 국제부장 등으로 진용을 꾸리고 대외로 나오려는 모습”이라고 말했다.



북한의 강경한 태도에 일각에선 조심스럽게 ‘통일부 무용론’도 거론된다. 그러나 통일부 고위 관계자는 “계속 신뢰를 쌓아가야 한다. 그동안 쌓인 불신을 풀어나가야 한다”며 “흔들림 없이 한반도 평화공존 정책을 추진할 것”이라고 말했다. 통일부는 9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 비롯해 북·미 대화를 위한 페이스메이커 역할, 추가적인 유화책 등을 추진할 계획이다.



북한이 9차 당대회를 기념해 개최한 열병식에서는 2015년 노동당 창건 70주년 행사 이후 열린 13차례 열병식 중 처음으로 무기체계가 동원되지 않았다. 대륙간탄도미사일(ICBM) 같은 전략무기나 재래식 무장 장비도 등장하지 않았다. 대신 북한군 각 군종, 병종, 전문병종대, 우크라이나 파병 부대 등이 행렬에 참여했다. 이는 북·미 대화 가능성에 따라 미국을 자극하지 않으려는 의도라는 해석이 나온다. 열병식 주석단에는 김 위원장의 딸 주애가 리설주 여사와 함께 모습을 드러냈다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김정은 북한 국무위원장이 통일부를 겨냥해 ‘시대착오적 관행’이라고 밝히면서 통일부가 패닉에 빠진 모습이다. 9차 당대회 직전까지 유화책을 펼치며 태도 변화를 기대했지만 결국 냉엄한 적대적 두 국가의 현실만 마주했기 때문이다. 통일부는 지난 정부 때 생긴 남북 간 불신을 해소하는 게 해답이라며 유화책을 지속하겠다는 방침을 밝혔다.정동영 통일부 장관은 26일 접경지역 평화안전 연석회의 인사말에서 북한의 9차 당대회 대남 메시지에 관해 “북한이 밝힌 적대적 두 국가는 남과 북 모두에 전혀 도움이 되지 않는다”며 “안타깝다”고 밝혔다. 통일부는 북한의 9차 당대회 개최 전까지 민간 무인기 대북 침투 유감 표명, 재발방지대책 발표 등 유화책을 펼치며 태도 변화를 기대했다. 7·8차 당대회 때와 달리 대남 메시지가 며칠간 나오지 않자 통일부 내부에선 대북 유화책이 통했다는 기대감이 퍼졌던 것으로 알려졌다.그러나 김 위원장은 이날 “조선반도(한반도) 비핵화 간판 밑에 우리 무장해제를 획책하는 위해로운 존재를 같은 민족이라는 타성에 포로돼 절대불가능한 화해와 통일을 리유로 계속 상대하는 것은 더 이상 존식시키지 말아야 할 착오적인 관행”이라고 직격했다. 또 “한국은 철두철미 제1의 적대국”, “불변의 주적”, “한국과의 연계 조건이 완전히 소거된 현 상태를 영구화하겠다”고 밝히며 북한의 대외 전략에서 남북관계를 배제하겠다는 의지를 표명했다.9차 당대회에서 외교를 총괄하는 최선희의 위상이 강화된 점을 고려하면 북한은 대남기구와 통일부 간 대화를 원천 차단하고 모든 대외 관계를 ‘외교’로 통일하겠다는 전략인 것으로 해석된다. 김보미 국가안보전략연구원 북한연구실장은 “북한의 외교라인이 눈에 띈다”며 “러시아와 외교를 맡은 최선희, 사회주의권을 전담한 김성남 국제부장 등으로 진용을 꾸리고 대외로 나오려는 모습”이라고 말했다.북한의 강경한 태도에 일각에선 조심스럽게 ‘통일부 무용론’도 거론된다. 그러나 통일부 고위 관계자는 “계속 신뢰를 쌓아가야 한다. 그동안 쌓인 불신을 풀어나가야 한다”며 “흔들림 없이 한반도 평화공존 정책을 추진할 것”이라고 말했다. 통일부는 9·19 군사합의 비행금지구역 복원을 비롯해 북·미 대화를 위한 페이스메이커 역할, 추가적인 유화책 등을 추진할 계획이다.북한이 9차 당대회를 기념해 개최한 열병식에서는 2015년 노동당 창건 70주년 행사 이후 열린 13차례 열병식 중 처음으로 무기체계가 동원되지 않았다. 대륙간탄도미사일(ICBM) 같은 전략무기나 재래식 무장 장비도 등장하지 않았다. 대신 북한군 각 군종, 병종, 전문병종대, 우크라이나 파병 부대 등이 행렬에 참여했다. 이는 북·미 대화 가능성에 따라 미국을 자극하지 않으려는 의도라는 해석이 나온다. 열병식 주석단에는 김 위원장의 딸 주애가 리설주 여사와 함께 모습을 드러냈다.박준상 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지