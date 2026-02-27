김정은, 핵공격 위협 “韓 완전 붕괴”… 안 먹히는 李정부의 선제적 유화책

김정은, 핵공격 위협 “韓 완전 붕괴”… 안 먹히는 李정부의 선제적 유화책
북, ‘적대적 두 국가’ 기조 재확인
미국엔 조건 내걸며 ‘대화’ 손짓
김정은(얼굴) 북한 국무위원장이 “적대시 정책을 철회한다면 좋게 지내지 못할 이유가 없다”며 도널드 트럼프 미국 대통령의 대화 제안에 조건부로 응할 가능성을 내비쳤다. 남북 관계를 두고는 “가장 적대적 실체인 대한민국과 상론할 일이 전혀 없으며, 한국을 동족 범주에서 영원히 배제할 것”이라고 밝혔다. 북한의 최고 의사결정 기구인 노동당 대회(9차)를 통해 적대적 두 국가론을 다시 선언한 것이다.
미국의 베네수엘라 마두로 정권 축출, 이란과의 핵 협상을 고려한 듯 김 위원장은 미국에 핵보유국 지위 인정을 요구했다. 우리 정부에는 “(북한의) 현 지위를 흔들어보려는 일방적인 현상변경 시도를 철저히 포기해야 한다”고 경고하고, “우리의 체제 안정을 해친다고 판단할 경우 한국의 완전 붕괴 가능성은 배제될 수 없다”고 도발했다. 트럼프 대통령의 4월 방중을 계기로 북·미 대화 성사 가능성이 거론되는 만큼 정부의 일방적인 대북정책 방향을 재검토해야 한다는 지적이 나온다.
북한 노동신문은 26일 노동당 9차 대회 폐막 소식과 함께 지난 20~21일 진행된 김 위원장의 사업총화 보고 내용을 보도했다. 김 위원장은 트럼프 2기 행정부 출범 직전 꺼내든 ‘최강경 대미 대응 전략’을 고수하면서도 “조·미(북·미) 관계의 전망성은 미국 측 태도에 전적으로 달려 있다”고 말했다. 그 조건으로 “우리 국가의 현 지위(핵보유국)를 존중하며 대조선 적대시 정책을 철회한다면 우리도 미국과 좋게 지내지 못할 이유가 없다”고 밝혔다. 그러면서 “미국이 관습적으로 우리에게 해오던 관행에서 벗어나지 않고 끝까지 대결적으로 나온다면 우리도 비례성 대응에 일관할 것이며 그 수단과 방법은 얼마든지 충분하다”고 엄포를 놨다.
김 위원장은 핵보유국 지위 확보를 위한 핵무기의 지속 생산, 수중발사 대륙간탄도미사일(ICBM) 등 전략무기 개발 박차도 선언했다. 그는 “국가핵무력은 나라의 안전과 이익, 발전권을 믿음직하게 보장하는 기본 담보이고 강력한 안전장치”라며 “연차별로 국가핵무력을 강화할 전망적인 계획을 가지고 있으며 핵무기 수를 늘리고 핵운용 수단과 활용 공간을 확장하기 위한 사업에 전력할 것”이라고 강조했다.
우리 정부를 향해서는 강도 높은 도발성 발언을 지속했다. 김 위원장은 이재명정부의 대북 유화책에 대해 “서투른 기만극이고 졸작”이라고 평가절하했다.
또 "핵보유국의 문전에서 실행되는 한국의 부잡스러운 행동이 우리의 안전 환경을 다쳐놓는 행위로 인정되는 경우 우리는 임의의 행동을 개시할 수 있다"며 "그 행동의 연장선에서 한국의 완전 붕괴 가능성은 배제될 수 없다"고 경고했다.
김 위원장의 이번 발언은 이재명정부 출범 후 내놓은 대남·대미 메시지와 크게 달라지지 않았지만 북한 당대회를 통해 공식화했다는 점에서 무게감이 다르다. 통미봉남(미국과 통하고 남측은 봉쇄한다) 기조를 강화한 것은 무엇보다 남북 관계에서 얻을 게 없다고 판단한 결과라는 분석이 나온다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "국제 정세와 북한 내부의 체제 보존 전략을 치밀하게 계산한 결과"라며 "대화보다 한국을 '주적'으로 설정하는 게 유리하다고 계산한 것으로 보인다"고 평가했다. 최용환 국가안보전략연구원 부원장도 "북한 입장에서 보면 남북 관계가 딱히 불리하지 않다고 판단한 것으로 보인다"고 말했다.
국제 정세와 북한의 내부 상황에 맞춰 대북 정책을 추진해야 했는데, 일방적으로 교류·협력만 강조한 탓에 미국과의 안보 협력 고리까지 약해졌다는 비판도 나온다. 강인덕 전 통일부 장관은 "북한의 반응이 없는데도 유화책만 펼쳤다. 그 결과 미국이 우리를 불신하고 안보 불안으로 이어지지 않겠느냐"고 지적했다.
대북 정책의 판을 다시 짜야 한다는 조언도 나온다. 특히 트럼프 미국 대통령이 4월 방중을 계기로 북·미 대화를 시도할 수 있는 만큼 대북 정책 방향을 바꿔야 한다는 의미다. 통일부 차관을 지낸 김기웅 국민의힘 의원은 "교류·협력만이 통일로 가는 방법이 아닐 수 있다"며 "기존 대북 정책과 통일정책의 근본 프레임을 재검토할 때"라고 말했다.
김 위원장의 발언에도 이재명 대통령은 한반도 데탕트를 위한 노력을 지속하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "대결과 전쟁을 향해 질주하던 과거를 반드시 청산해야 한다"며 "우리가 추구해야 할 가치는 평화와 안정이다. 이를 위해 지속적인 노력을 해나가겠다"고 밝혔다. 그러면서 "대화와 협력을 위해 끊임없이 노력해 신뢰를 쌓아야 한다. 그러면 결국 한반도에도 구조적 평화와 안정이 도래할 것"이라고 말했다.
러시아·우크라이나 전쟁 종식 등 국제관계 변화에 따라 남북 대화 가능성도 남아 있다는 분석이 있다. 쿠바 주재 북한대사관 정무참사를 지낸 리일규 국가안보전략연구원 책임연구위원은 "북한이 지금 당장은 적대적 두 국가 기조를 유지하겠다고 하지만 북·러 및 북·미 관계 변화 흐름에 따라 남북 관계가 변화할 수 있는 공간 변화의 폭을 만들었다고 본다"며 "전제는 북한을 국가로 인정하는 것"이라고 말했다.
박준상 송태화 최승욱 기자 junwith@kmib.co.kr
