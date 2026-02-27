단가 깎고 광고비 떠넘기고… 쿠팡 갑질에 21억 과징금
2809억 법정기한 초과 지급
피해액 산정 한계로 제재 축소
쿠팡이 납품업체에 갑질을 한 사실이 적발돼 20억원이 넘는 과징금을 물게 됐다. 업체들에 납품단가 인하와 광고비 부담을 요구하고 법정기한을 넘겨 상품대금을 지급한 행위 등이 문제가 됐다. 다만 납품업체의 피해액을 정확히 산정하지 못해 제재 수위가 제한된 점은 한계로 지적된다.
공정거래위원회는 26일 대규모유통업법 위반 혐의로 쿠팡에 시정명령과 함께 21억8500만원의 과징금을 부과하기로 결정했다고 밝혔다. 공정위에 따르면 쿠팡은 2020년 1월부터 2022년 10월까지 납품업체와 순수상품판매이익률(PPM) 목표치를 정하고, 목표에 미달할 경우 납품단가 인하를 요구했다. 최저가에 맞춰 판매가격이 떨어지면 줄어든 이익을 납품업체가 대신 메우도록 하는 구조였다.
같은 기간 매출총이익률(GM) 목표를 별도 설정하고, 목표에 못 미칠 경우 광고비·쿠팡체험단 수수료·프리미엄 데이터 이용료 등을 부담하도록 요구하기도 했다. 납품단가 인하나 광고비 부담을 협의하면서 발주 중단이나 축소를 암시하며 압박한 사례도 확인됐다. 공정위는 쿠팡이 최종 수익률을 맞추는 수단으로 썼다고 보고 이를 대규모유통업법 위반으로 판단했다.
납품 대금을 제때 지급하지 않은 점도 문제로 지적됐다. 쿠팡은 2021년 10월 21일부터 2024년 6월 30일까지 2만5715개 납품업자와 진행한 50만8752건의 직매입 거래에서 상품 대금 약 2809억원을 법정기한이 지난 뒤 지급했다. 법에 따라 상품인도일 기준 60일 이내에 대금을 줘야 하지만, 최대 233일까지 지연된 사례가 적발됐다. 이 과정에서 발생한 지연이자 8억5328만원도 지급하지 않았다.
체험단 프로그램 운영 과정에서도 위법 행위가 확인됐다. 쿠팡은 2020년 9월부터 2024년 6월까지 2970개 납품업자가 진행한 8899건의 체험단 행사에서 소진되지 않은 상품 2만4986개에 대한 비용 5억3679만원을 업체에 반환하지 않았다. 공정위는 “온라인쇼핑 시장의 압도적인 1위 사업자인 쿠팡이 자신의 이익률 유지를 위해 납품업자의 희생을 강요했다”고 강조했다.
이번에 부과된 과징금은 쿠팡이 2021년 광고비 강요 행위로 제재받았던 규모(약 33억원)보다 적다. 정확한 피해액 산정에 어려움을 겪으며 제재 수위가 제한적이었기 때문이다. 조원식 공정위 유통대리점조사과장은 “위반행위 전체를 파악하지는 못했지만 위반 행위가 어떻게 진행됐는지에 대한 증거는 확보했다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
