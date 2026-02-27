정부, 물가 특별관리… 저율 관세 악용 엄단 나선다
구윤철 “먹거리 가격 담합 불용”
높은 물가 영향 실질소비 감소
정부가 생활 밀접 품목 집중 관리부터 저관세 제품 악용 사례 엄단 대책까지 물가 안정을 위한 대대적인 물가 특별관리에 나섰다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의에서 “국민 누구라도, 국민의 가장 중요한 먹거리 등 민생물가를 갖고 담합·불공정 행위 등으로 이익을 얻는 것을 허용하지 않겠다”고 밝혔다. 돼지고기·달걀 등 국민 생활과 밀접한 품목의 가격상승 요인을 분석해 안정화 방안을 마련하겠다고도 강조했다. 유류세 인하 조치는 4월 말까지 2개월 연장하고, 경유·압축천연가스(CNG) 유가연동보조금도 4월 말까지 연장 지급하기로 했다.
관계부처가 전방위 물가 관리에 나선 배경에는 고물가 누적에 실질 소비 지출이 감소한 점도 영향을 미쳤을 것으로 풀이된다. 이날 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 가계동향조사 결과’에 따르면 지난해 가구당 월평균 소비지출은 1년 전보다 1.7% 증가했지만 실질 소비지출은 0.4% 감소했다. 물가 상승세를 고려하면 오히려 소비가 준 것이다.
정부는 저관세 제품을 악용해 물가 안정을 저해하는 수입업자에 대해 고강도 특별수사를 진행하기로 했다. 할당 관세로 싸게 수입한 제품을 보세구역에 쌓아둔 뒤 가격이 오를 때 판매해 ‘공급 활성화’라는 할당 관세 취지를 저해하는 경우도 있다. 정부는 물가나 물자 수급 안정을 위해 일부 품목 관세를 최대 40% 포인트 낮춰 주고 있다.
정부는 또 냉동육류 등 저장성이 있는 품목, 보세구역 반출 고의 지연 전력이 있는 품목 등 부정 발생 가능성이 큰 품목을 특별 관리하기로 했다. 현재 축산물(40일 내 반출)에만 적용되는 보세구역 반출 의무 기한도 품목을 확대 설정한다. 보세구역 반입 후 수입신고를 지연할 때 부과하는 가산세 부과 기준도 현행 ‘30일 경과’에서 ‘20일 경과’로 강화한다. 도매를 건너뛰고 소비자 체감도가 높은 대형마트 등에 직공급하는 비중을 대폭 확대하는 등 유통단계도 줄인다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
