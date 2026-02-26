‘법왜곡죄’ 결국 통과… 판사들 “법관 압박 수단 활용” 우려

최대 10년 이하의 징역형 가능

재판소원도 與주도 본회의 상정

국민의힘 의원들이 불참한 가운데 형법일부개정법률안(대안)에 대한 수정안이 26일 국회 본회의에서 가결되고 있다. 이병주 기자

‘법왜곡죄’가 더불어민주당 주도로 26일 국회 본회의에서 처리되면서 이에 반대해 온 사법부의 우려도 커지고 있다. 법안이 개정 취지와 달리 법관에 대한 정치 보복의 수단으로 활용될 것이란 지적이 나오고 있고, 정당한 이유 없이 재판 결과에 불만을 품는 악성 민원인들의 고소·고발 남발로 이어질 것이란 우려도 제기된다.



국회는 이날 법왜곡죄를 골자로 한 형법 개정안을 통과시키고 재판소원 도입안(헌법재판소법 개정안)을 본회의에 상정했다. 법왜곡죄는 재판·수사 중 법을 의도적으로 왜곡한 법관과 검사를 처벌하는 내용이 핵심이다. 이를 위반할 경우 최대 10년 이하의 징역형과 10년 이하의 자격정지 선고가 가능하다. 각계에서 위헌 논란이 제기되자 민주당은 전날 법안 적용 대상을 형사사건에 관여하는 법관·검사로 한정하고 ‘의도적 왜곡’의 조건을 일부 구체화한 수정안을 급하게 만들어 통과시켰다.



그러나 수정안 역시 추상적인 내용이 많아 남용 위험이 크다는 지적이 법원 안팎에서 제기된다. 한 재경지법 부장판사는 “법관 개인의 ‘내심의 의도’를 처벌한다는 사실은 바뀌지 않는다”고 지적했다. 이어 “현 정권 구미에 맞는 판결이 나오면 사용되지 않고, 그 반대의 경우엔 법관을 압박하기 위한 수단으로 쓰이지 않을까 우려된다”며 “윤석열 정권 때 검찰을 동원해 진행된 정치 보복이 민주당을 통해 재연될 수 있다”고 말했다.



형사소송 건수가 일본의 10배에 달하고, 소송 불복률이 높은 현실을 고려하지 않았다는 지적도 나온다. 법원행정처에 따르면 재판 결과를 이유로 법관을 상대로 한 진정·청원 제기 건수는 연평균 2662건(2021~2025년)에 이른다. 법왜곡죄 도입은 판결에 불만을 품은 사건 당사자들에게 법관을 괴롭힐 수단만 쥐여주는 꼴이 될 수 있다는 얘기다.



실제 수사기관의 기소 여부와 별개로 고소·고발에 따른 수사기관 조사에 대응하는 것만으로도 법관에게 부담이 될 수 있다. 서울고법의 한 판사는 “판결 결과가 어떻든 불만을 가지는 사람은 나온다”며 “이미 판사들이 협박죄로 고소당하고, 각종 손해배상 청구 소송에 시달리고 있는데 부담이 더 커질 것”이라고 말했다.



1·2심 판결이 대법원의 기존 판례에서 벗어나지 못하는 ‘보수화’ 현상이 일어날 수 있다. 한 법관은 “가급적 꼬투리를 잡히지 않으려고 기존 대법원 판례에 밀착해 보수적으로 법을 해석하는 경향이 심화할 것”이라며 “기존 판례에 도전하는 진취적인 하급심 판결을 기대하기 어려워질 수 있다”고 말했다.



윤준식 성윤수 기자 semipro@kmib.co.kr



