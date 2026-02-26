“미신고 집회 일률 처벌은 과도한 제한”… 헌재, 집시법 ‘헌법불합치’ 결정
국회, 내년 8월까지 개정해야
헌법재판소가 옥외집회 사전신고 의무를 위반한 경우 일률적으로 처벌하도록 한 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내렸다. 국회는 내년 8월 31일까지 해당 조항을 개정·보완해야 한다.
헌재는 26일 미신고 옥외집회의 주최자 등을 처벌토록 한 집시법 22조2항에 대해 재판관 4명 헌법불합치, 4명 위헌, 1명 합헌의 의견으로 헌법불합치 결정을 선고했다. 헌법불합치는 헌재가 법률의 위헌성을 인정하면서도 법 공백과 사회 혼란을 피하기 위해 국회의 개정 기한까지 한시적으로 효력을 유지하게 하는 결정이다.
헌법불합치 의견을 낸 김상환·김형두·정정미·오영준 재판관은 “실제로 평화롭게 진행·종료된 집회까지 예외 없이 처벌하는 것은 집회의 자유를 과도하게 제한한다”고 판시했다. 단순위헌 의견을 낸 정형식·정계선 재판관은 “신고의무 이행은 행정상 제재만으로 충분히 확보 가능함에도 최장 징역 2년 또는 최고 200만원의 벌금을 부과할 수 있도록 한 것은 죄질에 비해 지나치게 무겁다”고 판단했다.
집시법에 따르면 옥외집회를 시작하기 최소 48시간 전까지 관할 경찰서에 신고가 이뤄져야 한다. 헌법소원심판을 청구한 박경석 전국장애인차별철폐연대(전장연) 대표 등 3명은 모두 사전에 집회를 신고하지 않고 옥외집회를 주최했다는 이유 등으로 법원에서 각각 벌금형, 징역형의 집행유예를 선고받았다. 박 대표는 2021년 4월 서울 종로구에서 집회를 하다 집시법 위반 등 혐의로 기소돼 징역 4개월에 집행유예 2년을 확정받았다.
동국대 총학생회장인 청구인 A씨도 2016년 당시 새누리당(국민의힘 전신) 당사 앞에서 ‘이정현 새누리당 대표 사퇴 촉구 기자회견’을 열었다. 이후 A씨는 사전신고 없이 옥외집회를 열었다는 이유로 재판에 넘겨졌다. A씨는 “불명확한 집회 개념 탓에 옥외 기자회견 등도 모두 사전신고 대상이 되는지 불분명해 시민들이 혼란을 겪고 있고, 수사기관의 선별적 수사·기소에 노출돼 있다”며 2021년 6월 헌법소원심판을 청구했다.
