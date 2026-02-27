OLED 나란히 ‘A+’… 삼성 “사생활 보호” LG “밝기 100% 유지”
글로벌 인증기관 검증 통과
“OLED, 인간과 AI 소통 창”
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 한날 유기발광다이오드(OLED) 기술 경쟁력을 인정받은 결과를 공개하며 차세대 디스플레이 시장의 치열한 경쟁을 예고했다. 삼성디스플레이는 스마트폰용 OLED에서 ‘사생활 보호’라는 새로운 사용 경험을 내세웠고, LG디스플레이는 ‘휘도(화면 밝기) 유지율 100%’의 화질을 부각했다.
삼성디스플레이는 26일 차세대 사생활 보호 기술 ‘플렉스 매직 픽셀(FMP)’이 적용된 스마트폰용 OLED가 글로벌 인증기관인 UL솔루션즈의 검증을 통과했다고 밝혔다. 스마트폰에 FMP를 탑재하면 정면에서는 화면이 선명하게 보이지만 옆 각도에서는 흐릿하거나 거의 보이지 않는다.
UL솔루션즈는 삼성디스플레이의 FMP 기술이 적용된 스마트폰용 OLED가 상하좌우, 전 방향에 걸쳐 시야 차단 성능을 갖췄다고 확인했다. FMP 기술이 반영된 OLED의 정면 화면 밝기를 100%라고 가정했을 때 45도 측면에서는 밝기가 3.5%, 60도 각도에서는 0.9% 이하를 기록했다. 삼성디스플레이 관계자는 “2020년부터 FMP 구현에 필요한 핵심기술 150여건을 특허 출원하며 독자적인 기술 경쟁력을 쌓아왔다”며 “앞으로도 스마트폰 이용자의 편의 개선을 위해 새로운 기술 개발에 매진할 것”이라고 말했다.
같은 날 LG디스플레이도 UL솔루션즈로부터 TV와 모니터를 포함한 대형 OLED 패널 전 제품의 ‘휘도 유지율 100%’를 인증하는 성능 우수성 검증을 받았다고 밝혔다. 휘도 유지율은 디스플레이의 밝기를 바탕으로 영상 등 콘텐츠 재현력이 얼마큼 우수한지 백분율로 평가하는 방식이다. 테스트 결과 화면 밝기를 측정한 최댓값과 최솟값이 같으면 휘도 유지율은 100%가 된다. LG디스플레이 OLED 패널은 테스트 기준 면적이 줄어들어도 밝기 성능을 그대로 유지한 것으로 평가됐다. LG디스플레이는 “인공지능(AI) 시대에는 더 밝고 선명한 색을 표현하는 고휘도·고해상도·고색 재현율 성능이 필수적”이라며 “인간과 AI를 잇는 소통의 창으로서 OLED가 최적의 디스플레이임을 더욱 강조할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사