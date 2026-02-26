시사 전체기사

‘13개 의혹’ 김병기 첫 소환… 경찰, 차남 편입·취업 청탁부터 추궁

입력:2026-02-26 19:02
숭실대 등 관련… 26일 차남 소환
27일 재소환… 금품수수 조사할 듯
김 “의혹 해소하고 명예회복할 것”

선거 관련 금품수수 등 13개의 비리 의혹을 받는 김병기(가운데) 무소속 의원이 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석해 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

경찰이 13개 비위 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 26일 소환했다. 지난해 9월 언론을 통해 최초 의혹이 제기된 지 5개월 만이다. 경찰은 본류 수사로 꼽히는 금품수수 의혹에 앞서 김 의원 차남의 숭실대 편입과 취업 청탁 의혹을 입증하는 데 주력한 것으로 전해졌다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 전직 보좌진의 폭로로 수사가 본격화된 지 두 달 만에 첫 소환이다. 김 의원은 “이런 일로 뵙게 돼 송구하다”며 “성실히 조사받아서 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다”고 말했다.

이날 조사에서는 김 의원 차남의 숭실대 계약학과 편입과 중견기업, 가상자산거래소 빗썸 취업 의혹이 타깃이 된 것으로 전해졌다. 김 의원이 차남 특혜를 위해 학교를 찾거나 기업 대표들을 직접 접촉한 정황이 뚜렷하다는 판단에서다.

경찰은 빗썸 취업의 경우 뇌물수수 혐의 적용이 가능하다고 본다. 김 의원은 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 저녁 자리를 가졌다. 빗썸은 그로부터 약 10일 후 채용공고를 게시했고, 차남은 이듬해 1월 취업해 6개월가량 재직했다. 이 과정에서 김 의원은 빗썸 경쟁사인 두나무 측에도 취업을 청탁했다가 거절당하자 금융기관을 감독하는 국회 정무위원회 전체회의에서 보복성 질의 준비를 지시했다는 의심을 받는다.

채용이라는 무형의 이익도 뇌물이 될 수 있다. 2020년 김성태 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원의 딸 채용비리 사건 당시 항소심 재판부는 이석채 당시 KT 회장을 국정감사 증인석에 세우지 않는 대가로 김 전 의원 딸을 KT에 채용시킨 것을 뇌물로 판단했다. 이와 관련해 경찰은 전날 김 의원 차남을 불러 13시간 동안 조사했다.

경찰은 27일에도 김 의원을 소환해 공천헌금 의혹을 집중적으로 추궁할 예정이다. 2020년 총선을 앞두고 김 의원의 아내 이모씨가 전 동작구의원 2명으로부터 3000만원을 건네받았다가 3~5개월 뒤 돌려줬다는 의혹이다.

경찰은 김 의원을 상대로 돈의 성격을 파악하는 데 집중하고 있다. 금품의 성격과 대가성 여부에 따라 뇌물죄까지 적용할 수 있기 때문이다. 구의원들은 앞서 경찰 조사에서 금품 공여는 인정하면서도 ‘공천헌금이 아닌 총선 지원 자금’이라고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 김 의원이 공천뿐 아니라 동작구의회 내 의장, 예산결산위원장 등 선출에서 영향력을 지녔다는 점을 염두에 두고 금품의 성격을 따지고 있는 것으로 알려졌다. 만약 금품수수가 공천과 관련됐을 경우 공무가 아닌 당무에 해당해 대가성이 있더라도 뇌물 혐의 적용이 어려울 수 있다.

경찰은 이틀간 13개 의혹에 대한 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있다. 경찰 관계자는 “의혹 전반에 대한 조사를 끝낸 후 신병처리 여부 등을 검토할 수 있다”고 말했다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

임송수 기자
경제부
임송수 기자
3949
임송수 기자입니다. 경제 분야 소식을 전해드립니다.
