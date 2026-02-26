‘13개 의혹’ 김병기 첫 소환… 경찰, 차남 편입·취업 청탁부터 추궁
숭실대 등 관련… 26일 차남 소환
27일 재소환… 금품수수 조사할 듯
김 “의혹 해소하고 명예회복할 것”
경찰이 13개 비위 의혹을 받는 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 26일 소환했다. 지난해 9월 언론을 통해 최초 의혹이 제기된 지 5개월 만이다. 경찰은 본류 수사로 꼽히는 금품수수 의혹에 앞서 김 의원 차남의 숭실대 편입과 취업 청탁 의혹을 입증하는 데 주력한 것으로 전해졌다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 전직 보좌진의 폭로로 수사가 본격화된 지 두 달 만에 첫 소환이다. 김 의원은 “이런 일로 뵙게 돼 송구하다”며 “성실히 조사받아서 제기된 모든 의혹과 음해를 말끔하게 해소하고 반드시 명예를 회복하겠다”고 말했다.
이날 조사에서는 김 의원 차남의 숭실대 계약학과 편입과 중견기업, 가상자산거래소 빗썸 취업 의혹이 타깃이 된 것으로 전해졌다. 김 의원이 차남 특혜를 위해 학교를 찾거나 기업 대표들을 직접 접촉한 정황이 뚜렷하다는 판단에서다.
경찰은 빗썸 취업의 경우 뇌물수수 혐의 적용이 가능하다고 본다. 김 의원은 2024년 11월 이재원 빗썸 대표와 저녁 자리를 가졌다. 빗썸은 그로부터 약 10일 후 채용공고를 게시했고, 차남은 이듬해 1월 취업해 6개월가량 재직했다. 이 과정에서 김 의원은 빗썸 경쟁사인 두나무 측에도 취업을 청탁했다가 거절당하자 금융기관을 감독하는 국회 정무위원회 전체회의에서 보복성 질의 준비를 지시했다는 의심을 받는다.
채용이라는 무형의 이익도 뇌물이 될 수 있다. 2020년 김성태 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원의 딸 채용비리 사건 당시 항소심 재판부는 이석채 당시 KT 회장을 국정감사 증인석에 세우지 않는 대가로 김 전 의원 딸을 KT에 채용시킨 것을 뇌물로 판단했다. 이와 관련해 경찰은 전날 김 의원 차남을 불러 13시간 동안 조사했다.
경찰은 27일에도 김 의원을 소환해 공천헌금 의혹을 집중적으로 추궁할 예정이다. 2020년 총선을 앞두고 김 의원의 아내 이모씨가 전 동작구의원 2명으로부터 3000만원을 건네받았다가 3~5개월 뒤 돌려줬다는 의혹이다.
경찰은 김 의원을 상대로 돈의 성격을 파악하는 데 집중하고 있다. 금품의 성격과 대가성 여부에 따라 뇌물죄까지 적용할 수 있기 때문이다. 구의원들은 앞서 경찰 조사에서 금품 공여는 인정하면서도 ‘공천헌금이 아닌 총선 지원 자금’이라고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 김 의원이 공천뿐 아니라 동작구의회 내 의장, 예산결산위원장 등 선출에서 영향력을 지녔다는 점을 염두에 두고 금품의 성격을 따지고 있는 것으로 알려졌다. 만약 금품수수가 공천과 관련됐을 경우 공무가 아닌 당무에 해당해 대가성이 있더라도 뇌물 혐의 적용이 어려울 수 있다.
경찰은 이틀간 13개 의혹에 대한 조사를 마치지 못하면 추가 소환도 검토하고 있다. 경찰 관계자는 “의혹 전반에 대한 조사를 끝낸 후 신병처리 여부 등을 검토할 수 있다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
