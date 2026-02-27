이창용 “향후 6개월간 금리 조정 가능성 적다”
기준금리 여섯 번 연속 동결
올 성장률 전망은 2%로 올려
한국은행이 여섯 번 연속 금리를 동결하며 장기적인 금리 숨 고르기에 돌입했다. 물가가 안정세를 보이고 있지만 집값과 환율은 여전히 불안하다는 이유에서다. 올해 경제성장률 전망치는 2.0%로 올렸지만 반도체와 비반도체 산업 간 양극화 해소는 과제로 남아 있다.
한은은 26일 금융통화위원회 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 지난해 5월 기준금리를 0.25% 포인트 내린 한은은 같은 해 7·8·10·11월과 지난 1월에 이어 이날까지 여섯 차례 연속 금리를 유지했다. 한은은 “물가 상승률은 안정적인 흐름이지만 수도권 집값과 가계부채, 고환율 우려가 남아있다”며 동결 배경을 설명했다. 이에 따라 다음 금통위 회의(4월 10일)까지 약 9개월간 금리가 묶일 전망이다.
금리는 당분간 2.50% 선을 유지할 가능성이 크다. 한은은 이날 처음으로 점도표 방식의 6개월 조건부 기준금리 전망을 공개했다. 금통위원 7명이 익명으로 각자 3개씩 총 21개의 점을 찍어 6달 뒤 금리를 예측하는 방식이다. 그 결과 점 16개가 현 수준인 2.5%에 찍혔다. 나머지 4개는 2.25%(금리 인하), 1개는 2.75%(금리 인상)에 분포됐다. 이 총재는 “적어도 6개월 사이에는 금리를 올리거나 내릴 가능성이 적다는 의미”라고 설명했다.
한은은 올해 한국의 경제성장률 전망치를 기존 1.8%에서 0.2%포인트 오른 2.0%로 제시했다. 반도체 경기 활성화가 가장 큰 동력이 됐다. 이 총재는 “반도체 경기 호조와 세계 경제의 양호한 성장 흐름으로 수출과 설비투자 증가세가 당초 예상을 상회할 것으로 보이는 점이 올해 성장률 전망을 0.35% 포인트 높였다”고 말했다. 경기 회복세가 완연해지면서 경기 부양을 위한 금리 인하 명분이 약해진 측면도 있다.
문제는 산업별 양극화다. 한은은 정보기술(IT)을 제외한 경제 성장률은 지난해 11월 전망과 동일한 1.4%를 유지했다. 이 총재는 “IT와 비IT 부문 간 격차는 오히려 확대되고 있다”며 “경기 개선 흐름의 강도와 확산 정도를 계속 점검해야 한다”고 강조했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
