“美 항모 동선 다 본다” 中 민간위성, 중동 미군기지 ‘생중계’
“마두로 체포 탐지 실패 후 능력 과시”
미국과 이란의 군사적 긴장이 높아지는 가운데 중국의 상업위성 업체가 이란 주변의 미군 움직임을 상세히 공개하고 나섰다. 민간 업체를 내세워 중국의 정보 능력을 과시하고 중동 내에서 미국의 영향력 확대를 견제하려는 의도로 분석된다.
26일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 미자르비전은 최근 소셜미디어를 통해 사우디아라비아·요르단·그리스·카타르 등 이란 주변에 배치된 미군 현황과 군사적 움직임을 공개하고 있다.
세계 최대 항공모함인 미 해군 제럴드 R 포드함이 그리스 크레타섬에 도착한 전날에는 관련 미군 시설에 있는 전투기의 수량과 기종, 방공 시스템 상황까지 공개했다. 미자르비전은 “고화질 위성 이미지로 볼 때 카타르 알 우데이드 공군기지의 급유기와 수송기 수는 감소했지만 방공 및 미사일 방어 시스템은 여전히 배치돼 있다”고 전했다. 인도양에 있는 디에고 가르시아 미 공군기지 현황도 수시로 모니터링해 공개했다. 이곳은 미군이 이란을 공격하면 핵심 물류기지가 될 가능성이 크다.
SCMP는 “중국이 미국과 이란의 긴장 완화를 촉구하는 상황에서 중국 민간 기업이 민감한 정보를 공개하는 것은 이례적”이라고 짚었다. 미국 중앙정보국(CIA)의 중국 분석 책임자였던 데니스 와일더 조지타운대 교수는 “니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출을 탐지하는 데 실패한 중국이 정보 능력을 과시하는 것일 수 있다”고 분석했다.
중국 인민해방군 교관 출신 군사평론가 쑹중핑은 “미자르비전이 위성탐지 능력을 입증하면서 홍보하는 것”이라며 “중국이라는 국가와 기업의 힘을 상징하기도 한다”고 말했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
