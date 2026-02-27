SK하이닉스, 차세대 반도체 ‘HBF’ 글로벌 표준화 착수
연말 시제품 공개… 내년 탑재 계획
삼성도 고성능 차세대 낸드 개발 중
SK하이닉스가 미국 메모리 전문기업 샌디스크와 손잡고 차세대 메모리로 꼽히는 고대역폭플래시(HBF)의 글로벌 표준화 전략을 추진한다. HBF는 낸드플래시를 쌓아 만든 칩으로, D램을 적층한 고대역폭메모리(HBM)의 한계를 보완할 차세대 반도체로 주목받고 있다.
SK하이닉스와 샌디스크는 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 밀피타스에 있는 샌디스크 본사에서 ‘HBF 스펙 표준화 컨소시엄 킥오프’ 행사를 열고 AI 추론 시대를 겨냥한 HBF 글로벌 표준화 전략을 발표했다. HBM 분야에서 축적한 설계·패키징 기술과 대량 양산 경험을 바탕으로 HBF의 표준화 및 제품화를 선제적으로 추진한다는 전략이다.
SK하이닉스는 “샌디스크와 함께 HBF를 업계 표준으로 마련해 AI 생태계 전체가 함께 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다”며 “OCP(세계 최대 개방형 데이터센터 기술 협력체) 산하에 핵심 과제 전담 협업 체계(워크스트림)를 구성해 본격적인 표준화 작업에 돌입한다”고 밝혔다.
HBF의 부상 배경에는 AI ‘추론’ 시장 성장이 있다. 최근 AI 산업의 무게중심은 거대언어모델(LLM)을 구축하는 ‘학습’ 단계에서 실질적인 고객 이용 서비스를 제공하는 ‘추론’ 단계로 옮겨가는 모습이다. AI 서비스 이용자가 크게 늘어나면서 빠르고 효율적으로 데이터를 처리하는 게 필수적이지만, 기존 메모리 구조만으로는 추론 단계에서 요구되는 방대한 데이터 용량과 전력 효율성을 동시에 충족하는데 한계가 있다.
이를 보완하는 것이 HBF다. HBF는 초고속 메모리인 HBM과 대용량 저장장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD) 사이에 있는 새로운 메모리 계층이다. HBM보다 속도는 느리지만 비휘발성 메모리인 낸드플래시를 쌓아 만들어 10배 많은 데이터를 장기 저장할 수 있는 확장성과 전력 효율성 갖추고 있다. 기존 HBM이 데이터를 빠르게 꺼내볼 수 있는 ‘책장’ 역할을 한다면 HBF는 방대한 데이터를 담고 있는 ‘도서관’ 역할을 하는 것으로도 설명된다.
‘HBM 아버지’로 불리는 김정호 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 교수는 최근 “2038년부터는 HBF 수요가 HBM을 넘어설 것”이라며 “HBF 상용화 시점은 2027년 말에서 2028년쯤”이라고 전망했었다. 다만 낸드가 D램에 비해 상대적으로 수명이 짧고, 발열에 취약하다는 점은 앞으로 풀어야 할 숙제다.
앞서 SK하이닉스와 샌디스크는 지난해 8월 HBF 규격 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 올해 말 시제품을 공개하고 내년 HBF를 탑재한 AI 추론용 장치 샘플을 공개한다는 계획이다.
글로벌 낸드 시장 1위인 삼성전자 역시 ‘V낸드’ ‘Z낸드’ 등 고성능 차세대 낸드를 자체적으로 개발하는 중이다. 이미 업계 최고 수준의 낸드플래시 기술력과 ‘베이스 다이’ 생산이 가능한 파운드리(반도체 위탁생산)를 갖추고 있는 만큼 독자 개발에 집중한다는 구상이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
