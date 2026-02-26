에너지 숨통 막힌 쿠바, 美 고속정과 총격전 4명 사살

쿠바 측 “침투 후 테러 자행 목적”

루비오 “美 정부 관여 사건 아냐”

“해상 충돌 언제든 외교 위기로 비화”

마코 루비오(앞줄 오른쪽) 미국 국무장관이 25일(현지시간) 세인트키츠네비스에서 열린 카리브공동체 정상회의에서 앤드루 홀니스 자메이카 총리와 악수하고 있다. AFP연합뉴스

미국의 봉쇄 조치로 곤경에 처한 쿠바 연안에서 쿠바 국경경비대가 미국 등록 고속정과 총격전을 벌여 4명이 사망하는 사건이 발생했다. 서반구(아메리카 대륙과 그 주변) 패권 강화를 공언한 미국이 다음 군사작전 상대로 쿠바를 지목했다는 전망이 많은 상황에서 이번 교전까지 벌어져 양국 간 긴장이 고조되고 있다.



쿠바 내무부는 25일(현지시간) 쿠바 중부 비야클라라주 카요팔코네스섬 인근 해상에서 쿠바 국경경비대가 미국 플로리다주 등록 고속정과 총격전을 벌여 고속정에 탑승한 4명이 사망하고 6명이 부상을 입었다고 밝혔다. 이 과정에서 쿠바 국경경비대 지휘관 1명도 다쳤다.





쿠바 측은 신원 확인을 위해 국경경비대가 접근하던 중 고속정이 먼저 발포해 교전이 발생했다고 설명했다. 승선한 10명 전원이 미국에 거주하는 쿠바인들이며 이들은 침투 후 테러를 자행하려 했다는 게 쿠바 측 설명이다.



특히 생존자 2명의 신원을 특정한 후 “국내외에서 테러 행위의 자금 조달·조직·실행에 연루된 혐의로 수배 중”이라고 밝혔다. 고속정에서 장총, 권총, 화염병, 방탄조끼 등을 발견한 사실도 전했다.



쿠바계인 마르코 루비오 미 국무장관은 미국 정부와의 연관성을 즉각 부인했다. 세인트키츠네비스에서 열린 카리브공동체(CARICOM·카리콤) 정상회의에 참석한 루비오 국무장관은 “이번 교전은 매우 이례적이며 미 정부 요원이 관여한 사건은 아니다”고 선을 그었다. 이어 “독립적으로 진상을 파악할 것”이라고 덧붙였다.



접경 지역인 플로리다 정치권도 즉각 반발했다. 쿠바계인 공화당 카를로스 히메네스 하원의원은 엑스(X)를 통해 “치명적인 무력이 사용된 점에 깊은 우려를 표한다”며 “쿠바 정권은 역사의 뒤안길로 사라져야 한다”고 비판했다.



전문가들은 이번 사건을 단순한 해상 충돌이 아닌 양국 관계가 임계점에 도달했음을 보여주는 사례라고 진단했다. 미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 쿠바 전문가 윌리엄 레오그란데는 뉴욕타임스에 “쿠바는 체제 생존 위기 속에서 국경과 영해 문제에 극도로 민감해진 상태”라고 분석했다. 미 전략국제문제연구소(CSIS)의 라이언 버그는 CNN에 “미국의 석유 봉쇄로 쿠바 경제가 붕괴 국면에 접어든 상황에서 해상 충돌은 언제든 외교 위기로 비화할 수 있다”고 전망했다.



미국은 이날 쿠바에 대한 베네수엘라의 석유 수출금지 조치를 일부 완화했으나 지난달 3일 니콜라스 마두로 대통령 체포 이후 쿠바로 향하는 석유를 봉쇄하고 있다. 워싱턴포스트에 따르면 멕시코는 쿠바로의 석유 선적을 중단했으나 20만 갤런을 실은 러시아 유조선은 다음 주 쿠바에 도착할 예정이다.



한편 루비오 장관은 이날 카리콤 기자회견에서 “미국은 어떤 정부의 당국자와도 대화할 준비가 늘 돼 있다. 그것이 쿠바나 북한, 이란의 누군가이든 우리는 항상 듣는 것에 열려 있다”며 북한과의 대화 가능성을 내비쳤다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



