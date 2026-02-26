“헌재 취소 후 후속 재판 절차 불명확한데”… 법조계 우려에도 ‘재판소원법’ 상정한 與
법원장회의서도 절차 허점 지적
헌재 “해당 심급서 다시 재판” 설명
더불어민주당이 법왜곡죄를 강행 처리한 데 이어 재판소원 도입을 다음 타깃으로 삼으면서 사법부는 참담한 분위기다. 법원의 확정판결에 대해서도 헌법소원을 허용하는 재판소원에 대해 사법부는 사실상 ‘4심제’로 이어질 것이라며 강하게 반대해 왔다. 특히 제도가 시행될 경우 헌법재판소의 판결 취소 결정 후 다시 재판하는 절차 등에 대해 아무런 논의도 이뤄진 적이 없어 극심한 혼란이 불가피하다는 입장이다.
26일 국회 본회의에 상정된 재판소원 도입 법안(헌법재판소법 개정안)을 보면 헌재가 법원의 재판을 취소한 경우에는 법원은 헌재의 결정 취지에 따라 다시 재판해야 한다고 규정하고 있다. 이를 두고 법원에선 향후 재판 절차를 다루는 법안 정비가 제대로 논의된 적이 없다고 우려한다.
대법원 관계자는 “대법원의 확정판결이 취소된 경우 이를 다시 대법원에서 재판해야 하는지, 1심부터 다시 재판해서 2심·3심을 거쳐야 하는지, 그렇게 다시 확정된 판결에 대해서 또 다른 사유를 들어 헌법소원을 하는 것은 가능한 것인지 등 후속 절차에 대한 논의가 완전히 공백 상태”라며 “헌재가 덜렁 판결 취소 결정만 내리면 나머지는 법원이 알아서 하라는 식”이라고 지적했다.
재판소원을 둘러싼 이 쟁점은 전날 대법원에서 열린 전국법원장회의에서도 주요하게 논의된 지점이다. 향후 재판 절차를 명확히 하기 위해선 형사소송법과 민사소송법 등 관련 법률의 개정도 함께 이뤄져야 한다는 것이다. 이에 전국 법원장들은 법원·헌재·국회·정부가 모두 참여하는 협의체를 구성해 추가적인 논의를 진행해야 한다는 공식 입장을 냈다. 3심제로 이뤄진 사법체계 근간에 영향을 끼치는 법 개정이 정교한 제도 개선 없이 졸속으로 이뤄져선 안 된다는 취지다. 검찰개혁이 1년 동안 논의가 진행되는 상황과 비교해 사법개혁이 “검찰만도 못한 취급을 받고 있다”는 격한 표현이 나오기도 했다.
헌재는 이미 존재하는 절차법으로도 충분히 소화할 수 있다는 입장이다. 헌재 관계자는 “헌재는 지금까지 5건의 법원 판결에 대해 취소 결정을 내렸고, 이 중 3건은 법원에 재심 사건으로 계류돼 있다”며 “이처럼 법원의 판결이 취소된다면 해당 심급에서 다시 재판하는 것으로 이해하면 된다”고 설명했다. 헌재가 ‘한정위헌’ 방식으로 법원 판결을 취소한 사례를 언급한 것인데 법원은 그동안 이를 인정하지 않아 왔다.
정현수 기자 jukebox@kmib.co.kr
