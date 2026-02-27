엔비디아, AI 호황 재확인… 삼성·SK ‘HBM 파워’ 더 세진다

엔비디아 4분기 매출 98조 최대



글로벌 인공지능(AI) 생태계의 대장 엔비디아가 분기 사상 최대 실적을 또 갈아치웠다. 미국 월가의 예상치를 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’를 거두며 일각에서 제기되던 ‘AI 거품론’을 실적으로 잠재웠다. 엔비디아의 실적은 AI 시장 건전성을 가늠하는 핵심 지표이기도 하다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 늘고 있다. 에이전틱 AI 변곡점이 도래했다”며 장밋빛 전망을 내놨다.



삼성전자와 SK하이닉스가 이끄는 글로벌 메모리 반도체 시장의 호조세도 당분간 이어질 것이라는 관측도 함께 나온다. 엔비디아발(發) 훈풍에 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 7% 넘게 급등하며 코스피지수를 6300선 위로 밀어올렸다.



엔비디아는 2026회계연도 4분기(2025년 11월~2026년 1월) 매출이 전년 동기 대비 73% 오른 681억3000만 달러(약 98조원)를 기록했다고 25일(현지시간) 발표했다. 미 시장조사업체 LSEG가 집계한 실적 전망치 662억 달러를 상회하는 수치이자, 역대 가장 높은 분기 매출액이다.





엔비디아는 성장세가 당분간 지속될 것으로 전망하면서 올해 1분기(2~4월) 매출을 780억 달러로 추산했다. 특히 매출 전망치에 중국 시장 실적을 반영하지 않으면서 ‘비(非)중국 수요만으로도 성장 스토리를 이어갈 수 있다’는 메시지를 시장에 던졌다. 도널드 트럼프 2기 행정부는 엔비디아의 고성능 칩의 대중 수출을 사실상 금지하고 있다.



황 CEO는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 “우리 고객은 AI 컴퓨팅, 즉 AI 산업혁명과 그들의 미래 성장을 뒷받침할 공장에 투자하기 위해 경주하고 있다”며 “기업들의 에이전트 AI 도입이 치솟고 있다”고 밝혔다. 이어 오픈AI를 비롯해 메타 플랫폼스, xAI, 앤트로픽 등 여러 AI 모델·서비스 운영사와의 협력도 확대하고 있다고 설명했다.





황 CEO는 자사의 최신 중앙처리장치(CPU) ‘그레이스’와 그래픽처리장치(GPU) ‘블랙웰’을 “추론 분야 최강자”로 평가하며 “(차세대 AI 가속기) ‘베라 루빈’은 이와 같은 지배력을 확장할 것”이라고 자신했다. 블랙웰에는 5세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM3E가, 베라 루빈에는 6세대인 HBM4가 들어간다. 삼성전자는 지난 12일 업계 최초로 HBM4 양산 출하를 시작했고, SK하이닉스도 1분기 내 공급에 돌입할 것으로 관측된다. ‘K반도체 투톱’이 앞으로도 메모리 시장 주도권을 쥐고 가는 상황이 이어질 수 있는 것이다.



박영준 서울대 전기전자공학부 명예교수는 “한국 기업이 HBM 시장을 사실상 주도하는 가운데 중국 등 다른 나라가 단기간에 이를 따라잡기는 쉽지 않다”며 “메모리를 포함한 반도체 산업 호황도 상당 기간 계속될 것”이라고 내다봤다. 업계 관계자는 “밀려드는 메모리 반도체 수요를 공급이 따라가기 역부족인 상황”이라고 전했다.



엔비디아 성적에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 이날 나란히 신고가를 경신했다. 삼성전자는 전 거래일보다 1만4500원(7.13%) 오른 21만8000원에 장을 마감했고, SK하이닉스는 8만1000원(7.96%) 상승한 109만9000원에 거래를 마쳤다. 반도체가 견인한 코스피는 6200, 6300선을 단숨에 돌파하며 6307.27로 마감했다. 전장보다 3.67% 급등해 사상 최고치를 하루 만에 경신한 것이다.



다만 리스크는 여전히 존재한다. 엔비디아의 4분기 매출 대부분이 데이터센터 부문(623억 달러)에서 나왔는데, 이는 소수의 글로벌 빅테크가 진행 중인 AI 인프라 투자에 의존하고 있음을 뜻한다. 이들 기업 재무 여력에 글로벌 AI 시장의 명운이 달렸다고 해도 과언이 아닌 셈이다. 황 CEO도 이 점을 의식한 듯 “에이전틱 AI가 변곡점에 도달한 만큼 고객사 현금 흐름도 증가할 것으로 확신하다”고 말했다. 고공행진 중인 메모리 반도체 가격도 엔비디아 입장에서는 부담이다.



이주완 인더스트리 애널리스트는 “빅테크 기업 투자 사이클이 통상 3년 정도인데, 올해가 데이터센터에 투자한 지 3년 차”라며 “오는 11월로 예정돼 있는 엔비디아의 3분기 실적 발표부터가 AI 거품 여부를 가늠할 관전 포인트”라고 설명했다.



손재호 권중혁 차민주 기자 sayho@kmib.co.kr



