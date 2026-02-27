[단독] 임기 끝난 기관장 33명 ‘재직중’… 기약 없는 인선 숨죽인 조직들
임기 만료 불투명 장기 재직 사례도
낙하산 논란 관련 배경에 의문 증폭
기관장이 공석은 아니지만 임기가 끝난 채 직을 유지하는 이른바 ‘식물 기관’이 30곳을 넘는 것으로 나타났다. 정권교체 후 약 9개월의 시간이 흘렀지만 차기 인선이 미뤄지면서 조직 전체가 숨죽인 채 상황을 지켜보고 있다는 전언이 나온다.
26일 국민일보가 공공기관 경영정보 공개시스템 ‘알리오’를 통해 342개 공공기관의 기관장 현황을 전수조사한 결과 33곳이 기관장 임기 만료 상태였다. 임기 만료 후 1년 넘게 직을 유지한 사례도 적지 않았다.
대표적인 기관은 한전KPS다. 발전설비 정비 전문 공기업인 한전KPS는 2024년 6월 기관장 임기가 종료됐지만 후임 인선이 이뤄지지 않고 있다. 한국부동산원은 전날 이헌욱 신임 원장이 부임하기 전까지 손태락 전 원장이 2024년 2월 임기가 끝난 뒤 2년 가까이 자리를 지켰다.
임기 만료 시점이 명확하지 않거나 장기 재직 중인 사례도 눈에 띈다. 기술보증기금(2021년 11월~)과 대한장애인체육회(2021년 2월~)는 6년째, 농림기술평가기획원(2022년 3월~)과 국제식물검역인증원(2022년 2월~)은 5년째 기관장이 바뀌지 않았다. 전문성과 성과가 검증된 인사라면 문제 될 게 없다. 하지만 과거 공공기관 인선이 ‘낙하산’ 논란과 맞물려 왔다는 점에서 장기 재직의 배경을 둘러싼 의문도 제기된다.
임기 만료를 넘긴 기관장은 아무래도 적극 행정을 하기 쉽지 않다. 전임 정부나 야당 출신 인사가 수장을 맡은 기관에서는 행정 부담이 더 클 수 있다. 한국지역난방공사는 자유한국당 정책위의장과 19·20대 국회의원을 지낸 정용기 사장이 지난해 11월 임기가 끝났지만 직을 유지하고 있다.
내부에선 답답함을 토로하는 목소리가 나온다. 한 공공기관 관계자는 “임기가 끝난 뒤 통상 3~4개월 정도 후임이 올 때까지 유지한 적은 있었지만 1년 이상 이어지는 경우는 입사 이래 처음”이라며 “누가 오게 될지 가늠이라도 되면 업무 방향을 준비할 텐데 답답하다”고 말했다. 또 다른 기관 관계자도 “주요 보직 상당수가 직무대행으로 채워진 상태라 굵직한 의사결정은 새 기관장이 와야 정리될 분위기”라고 말했다.
세종=이누리 신준섭 양민철 김윤 기자
