역대 최대 13.5조원 영업익 거둔 한전 전기요금 딜레마

[이슈 분석]

막대한 누적 적자 한전 돈 벌었지만

국제 연료비 안정세 덕 본 호실적

산업계, 요금 인하 강하게 요구할 듯

한전은 “아직 적자 메우는 국면”



한국전력이 다시 본격적으로 돈을 벌고 있다. 지난해 13조원대 영업이익을 달성하며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 원가와 직결된 국제 연료 가격이 안정세를 보이고, 산업용 전기요금 인상 효과가 맞물린 결과다. 증권가 일각에선 올해 영업이익이 18조원에 달할 수 있다는 관측까지 나온다. 2022년 32조원이 넘는 적자를 기록했던 한전이 이제는 흑자를 키우는 구조로 전환했다는 분석이다.



한전은 지난해 연결 기준 매출 97조4345억원, 영업이익 13조5248억원을 기록했다고 26일 공시했다. 매출과 영업이익 모두 사상 최대치다. 영업이익은 2016년(12조16억원) 기록을 깼다. 1년 전보다 매출이 4.3% 늘어나는 동안 영업이익은 61.7% 뛰었다. 당기순이익도 전년 대비 141.2% 급증한 8조7372억원을 기록했다.



1등 공신은 국제 연료비의 하향 안정세다. 지난해 유연탄과 액화천연가스(LNG) 가격이 전년 대비 각각 21.9%, 13.4%씩 내리면서 한전이 발전사에서 전기를 살 때 기준이 되는 전력 도매가격(SMP)도 12.9% 낮아졌다. 이로 인해 자회사 연료비는 3조1014억원, 민간발전사 전력 구입비는 6072억원 줄었다. 2022년 이후 7차례 이어진 산업용 전기요금 인상 효과도 반영됐다. 전기 판매량은 1년 전보다 0.1% 줄었지만 판매 단가는 4.6% 오르며 판매 수익이 4조1148억원 늘었다.



‘돈 버는’ 한전을 둘러싼 시선은 복잡하다. 한전의 사상 최대 이익에 산업계의 전기요금 인하 요구는 더욱 거세질 전망이다. 특히 반도체·석유화학·철강 등 전력 다소비 업종을 중심으로 요금 조정 목소리에 힘이 실릴 것이란 관측이다.



현재 산업용 전기는 배전 설비 투자 등 원가가 주택용보다 낮지만 요금은 더 높게 받고 있다. 지난해 연간 전기요금 판매단가(킬로와트시·㎾h당)에서 산업용은 181.9원으로 주택용(159.0원)과 일반용(172.2원)을 모두 웃돌았다. 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 산업용 전기요금이 주택용보다 비싼 나라는 2022년 기준 튀르키예 리투아니아 헝가리 멕시코 정도다.



반면 한전은 막대한 누적 적자를 겨우 만회하는 국면이란 입장이다. 지난해 연결 기준 한전의 부채는 205조7000억원, 차입금은 129조8000억원에 달한다. 하루 이자비용만 119억원씩 나가는 구조다. 한전은 “2021~2023년 연료비 급등으로 인한 누적 영업적자 47조8000억원 중 36조1000억원이 여전히 해소되지 않고 있다”며 “실적 개선은 차입금 이자 지급과 원금상환 등 재무 건전성 회복에 쓰고 있다”고 밝혔다.



‘돈 나갈’ 곳도 줄줄이 대기 중이다. 한전은 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 따라 113조원 규모의 송·배전망 투자를 예정한 상태다. ‘에너지 고속도로’ 확충과 재생에너지 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단산업 전력 수요 대응에도 20조원 이상 자금 소요가 예상된다.



정부가 추진하는 전기요금 개편안도 논의의 변수다. 정부는 ①주말 낮 시간 등 재생에너지 발전량이 많은 계절·시간대에 요금을 낮춰주는 ‘계시별 요금제’와 ②발전소와의 거리에 따라 요금을 달리는 ‘지역별 차등 요금제’ 개편 방안을 검토하고 있다. 문주현 단국대 에너지공학과 교수는 “한전 재무 구조 개선과 함께 중장기적으로 요금 부담을 낮출 구조 개선도 필요하다”고 말했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국전력이 다시 본격적으로 돈을 벌고 있다. 지난해 13조원대 영업이익을 달성하며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 원가와 직결된 국제 연료 가격이 안정세를 보이고, 산업용 전기요금 인상 효과가 맞물린 결과다. 증권가 일각에선 올해 영업이익이 18조원에 달할 수 있다는 관측까지 나온다. 2022년 32조원이 넘는 적자를 기록했던 한전이 이제는 흑자를 키우는 구조로 전환했다는 분석이다.한전은 지난해 연결 기준 매출 97조4345억원, 영업이익 13조5248억원을 기록했다고 26일 공시했다. 매출과 영업이익 모두 사상 최대치다. 영업이익은 2016년(12조16억원) 기록을 깼다. 1년 전보다 매출이 4.3% 늘어나는 동안 영업이익은 61.7% 뛰었다. 당기순이익도 전년 대비 141.2% 급증한 8조7372억원을 기록했다.1등 공신은 국제 연료비의 하향 안정세다. 지난해 유연탄과 액화천연가스(LNG) 가격이 전년 대비 각각 21.9%, 13.4%씩 내리면서 한전이 발전사에서 전기를 살 때 기준이 되는 전력 도매가격(SMP)도 12.9% 낮아졌다. 이로 인해 자회사 연료비는 3조1014억원, 민간발전사 전력 구입비는 6072억원 줄었다. 2022년 이후 7차례 이어진 산업용 전기요금 인상 효과도 반영됐다. 전기 판매량은 1년 전보다 0.1% 줄었지만 판매 단가는 4.6% 오르며 판매 수익이 4조1148억원 늘었다.‘돈 버는’ 한전을 둘러싼 시선은 복잡하다. 한전의 사상 최대 이익에 산업계의 전기요금 인하 요구는 더욱 거세질 전망이다. 특히 반도체·석유화학·철강 등 전력 다소비 업종을 중심으로 요금 조정 목소리에 힘이 실릴 것이란 관측이다.현재 산업용 전기는 배전 설비 투자 등 원가가 주택용보다 낮지만 요금은 더 높게 받고 있다. 지난해 연간 전기요금 판매단가(킬로와트시·㎾h당)에서 산업용은 181.9원으로 주택용(159.0원)과 일반용(172.2원)을 모두 웃돌았다. 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 산업용 전기요금이 주택용보다 비싼 나라는 2022년 기준 튀르키예 리투아니아 헝가리 멕시코 정도다.반면 한전은 막대한 누적 적자를 겨우 만회하는 국면이란 입장이다. 지난해 연결 기준 한전의 부채는 205조7000억원, 차입금은 129조8000억원에 달한다. 하루 이자비용만 119억원씩 나가는 구조다. 한전은 “2021~2023년 연료비 급등으로 인한 누적 영업적자 47조8000억원 중 36조1000억원이 여전히 해소되지 않고 있다”며 “실적 개선은 차입금 이자 지급과 원금상환 등 재무 건전성 회복에 쓰고 있다”고 밝혔다.‘돈 나갈’ 곳도 줄줄이 대기 중이다. 한전은 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 따라 113조원 규모의 송·배전망 투자를 예정한 상태다. ‘에너지 고속도로’ 확충과 재생에너지 확대, 인공지능(AI) 데이터센터 등 첨단산업 전력 수요 대응에도 20조원 이상 자금 소요가 예상된다.정부가 추진하는 전기요금 개편안도 논의의 변수다. 정부는 ①주말 낮 시간 등 재생에너지 발전량이 많은 계절·시간대에 요금을 낮춰주는 ‘계시별 요금제’와 ②발전소와의 거리에 따라 요금을 달리는 ‘지역별 차등 요금제’ 개편 방안을 검토하고 있다. 문주현 단국대 에너지공학과 교수는 “한전 재무 구조 개선과 함께 중장기적으로 요금 부담을 낮출 구조 개선도 필요하다”고 말했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지