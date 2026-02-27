인종차별 모욕… 골로 되갚았다

비니시우스, 결승골 넣고 세리머니

2차전 뒤 SNS에 “춤은 계속된다”

26일(한국시간) 벤피카와의 UCL 녹아웃 라운드 플레이오프 2차전에서 결승골을 넣고 기뻐하는 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르. EPA연합뉴스

인종차별 모욕을 당했다고 주장하는 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 벤피카를 상대로 결승골을 터뜨리며 복수에 성공했다.



레알 마드리드는 26일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전 홈경기에서 벤피카를 2대 1로 제압했다. 레알 마드리드는 최종 합계 점수 3대 1로 앞서며 16강에 합류했다.



이날 벤피카가 선제골을 가져갔지만 레알 마드리드도 2분 만에 오렐리앵 추아메니의 골이 터졌다. 벤피카가 골키퍼의 극장골로 PO에 올랐던 기적을 또 한 번 연출하려고 하자 비니시우스가 쐐기를 박았다. 후반 35분 페데리코 발베르데의 전진 패스를 받은 비니시우스는 약 40ｍ를 단독 드리블해 골 지역 왼쪽에서 반대편 골문 하단을 정확히 꿰뚫었다.



비니시우스는 보란 듯이 코너 플래그 쪽으로 달려가 홈 팬들 앞에서 춤을 췄다. 지난 1차전에서 논란이 됐던 세리머니다. 당시 비니시우스는 후반 결승골을 넣은 뒤 벤피카 팬들 앞에서 세리머니를 펼쳐 거센 야유를 받았다. 비니시우스는 이때 벤피카의 잔루카 프레스티아니로부터 인종차별적 발언을 들었다고 주장했다. 킬리안 음바페 등 동료들은 비니시우스가 ‘원숭이’라는 말을 들었다고 증언했다.



비니시우스는 2차전이 끝난 뒤 소셜미디어에 “춤은 계속된다”고 적었다. 추아메니도 “인종차별에 반대하는 모두를 위한 승리”라고 말했다. 다만 프레스티아니는 해당 의혹을 전면 부인하고 있다. 프레스티아니는 출전 정지 처분으로 이날 경기를 뛰지 못했다.



파리생제르맹도 가까스로 16강에 진출했다. 두 경기 연속으로 10명이 싸운 AS모나코를 상대로 1·2차전 합계 점수 5대 4로 진땀승을 거뒀다. 이날 후반 교체 투입된 이강인은 추가시간 볼을 뺏겨 실점의 빌미를 제공해 아쉬움을 남겼다. 지난 시즌 구단 사상 첫 UCL 우승을 이뤄낸 PSG는 이번엔 리그페이즈 11위에 그쳐 16강 직행 티켓을 놓쳤다.



정신영 기자



