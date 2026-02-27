‘메이드인차이나’ 거부감 사라진 차 업계… 의존도 심화 ‘어쩌나’
[이슈 분석]
완성차업체, 협력 빠르게 확대
기술력 불신 해소에 가격도 저렴
배터리·소프트웨어·플랫폼 공유
중국기업, 세계시장 침투 ‘의심’
불과 2~3년 전만하더라도 글로벌 완성차업체들이 중국 기업과 협력 관계를 맺는 목적은 원가 절감에 있었다. 기술력에 대한 우려와 ‘메이드인차이나’에 대한 소비자 거부감 등은 감수했다. 그러나 글로벌 시장에서 중국의 입지가 커지면서 이 같은 인식이 해소됐다고 판단한 업체들이 협력 관계를 빠르게 확대하는 분위기다. 생산 공장 공유, 제품 공동 개발, 소프트웨어 파트너십 구축 등 분야도 다양하다. 모빌리티 생태계(패러다임)가 전기차와 소프트웨어 중심으로 재편되는 상황에서 중국 업체에 대한 의존도가 심화할 수 있다는 우려도 제기된다.
26일 외신에 따르면 미국 포드 경영진은 이달 초 중국에 건너가 지리그룹 관계자를 만났다. 스페인 발렌시아에 있는 포드 자동차 공장에서 전기차를 공동 생산하는 방안을 논의했다고 한다. 이 공장의 생산능력은 연간 40만대 수준이지만 지난해엔 판매 부진으로 생산량이 약 10만대에 그쳤다. 포드는 글로벌 시장에서 빠르게 판매량을 늘려가고 있는 지리자동차에게 공장 생산 여력을 활용하는 방안을 제안한 것으로 보인다. 이렇게 하면 지리차 입장에서도 유럽연합(EU)이 중국산 전기차에 물리는 고율 관세를 피할 수 있다.
포드는 전기차와 하이브리드차에 탑재하는 배터리도 BYD나 지리그룹 제품으로 교체하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 완성차업계 한 관계자는 “최근 LG에너지솔루션, SK온 등 한국 배터리 기업과의 협력을 철회한 포드가 중국 기업에 손을 내미는 건 중국 업체 기술력에 대한 불신이 해소됐다는 걸 의미한다”며 “가격까지 싼 중국 업체를 굳이 마다할 이유가 사라진 것”이라고 설명했다.
스텔란티스는 중국 전기차업체 립모터와 합작회사 립모터 인터내셔널을 설립했다. 전동화 전환 과정에서 효율성을 극대화하고 비용을 절감하기 위해서다. 프랑스 르노는 지리차와 파워트레인, 플랫폼 등을 공유하며 공동 생태계를 구축하고 있다.
완성차업체들은 자율주행을 비롯한 소프트웨어 관련 중국 기업과도 협력 관계를 확대하고 있다. 글로벌 1위 업체인 일본 토요타는 중국 포니AI와 로보택시 생산에 돌입했다. 토요타의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) bZ4X를 기반으로 포니AI의 7세대 자율주행 시스템을 탑재한 모델 ‘플래티넘 4X 로보택시’를 생산한다. 올해 중국 주요 도시에 보급할 계획이다.
현대자동차그룹도 중국 기업과의 협력 관계를 확대하는 분위기가 감지된다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달 중국을 방문해 세계 최대 배터리 기업인 CATL의 쩡위친 회장과 전기차 핵심 부품인 배터리 분야에 대해 깊이 있는 대화를 나눴다. 정 회장은 중국 에너지 기업 시노펙의 허우치쥔 회장과도 수소 사업에 관한 의견을 교환했다. 또 중국 내 기아 합작 파트너사인 위에다그룹의 장나이원 회장을 만나 지속적이고 발전적인 협력 관계를 강화하는데 공감대를 형성했다.
전기차와 자율주행 경쟁이 격화할수록 기술·비용 측면에서 글로벌 완성차 업체들의 중국 협력 흐름은 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보인다. 하지만 이런 변화가 중국 기업에 대한 의존도를 심화할 수 있다는 우려도 있다. 배터리와 소프트웨어뿐만 아니라 반도체 등 미래 모빌리티 산업 전 영역에서 존재감을 키우고 있는 중국의 영향력에서 벗어나기 어려워졌다는 것이다. 중국 견제론자로 꼽히는 미국 하원 미중전략경쟁특별위원회의 존 물레나 위원장은 최근 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “(중국 기업과의 협력이) 미국의 대중국 의존도를 심화시킬 것”이라고 우려했다.
실제로 중국 기업들도 글로벌 업체와의 협업을 통해 세계 시장에 침투하려는 의도를 내비치고 있다. 애쉬 서트클리프 지리차 글로벌 홍보 총괄은 최근 한 자동차 전문 매체와의 인터뷰에서 “우리가 직면한 큰 질문은 미국 시장에 언제, 어느 지역에 진출할 것인가라는 점”이라고 말했다. 완성차업계 한 관계자는 “미국과 유럽이 중국 전기차 공세를 막기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 테슬라 등과의 경쟁에서 밀린 기존 완성차 업체는 중국과의 협력 카드만큼 좋은 대안을 찾기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사