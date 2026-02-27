광주시, 광주공항 국제선 임시취항 재요청
무안공항 폐쇄 장기화에 ‘피해’
재개항·연결노선 등 대책 촉구
광주시가 광주공항 국제선 임시취항을 다시 요청했다.
강기정 광주시장은 26일 기자 간담회를 열고 “광주시는 참사 직후부터 국토교통부에 무안공항 재개항 전까지 광주공항에 국제선을 임시취항 할 수 있게 해줄 것을 두 차례 공식 건의했다”며 “하지만 국토부는 지금까지도 실질적 대책을 내놓지 못하고 있다”고 밝혔다.
이어 “이재명 대통령께서 어제 국가관광전략회를 통해 ‘무안공항을 빨리 재개항해야 한다’ ‘무한정 닫아둘 수 없다’고 분명히 말씀하신 만큼, 이제는 실질적인 조처를 해야 할 때”라며 무안공항의 조속한 재개항과 인천공항~광주공항 연결 노선 도입, 광주공항 국제선 임시취항 등을 요청했다.
강 시장은 특히 여객기 참사 유가족과의 통화 내용을 언급하며 정부의 책임 있는 사고 조사도 당부했다. 그는 “유가족들은 정부가 참사 책임 소재를 밝히면, 무안공항 재개항을 반대할 이유가 없다는 입장”이라며 “항공 시스템과 로컬라이저에 대한 (당국의) 책임이 어느 정도인지만이라도 하루빨리 공식 발표해주길 유가족들은 바라고 있다”고 강조했다.
광주시는 지난해 4월과 11월 두 차례 국토부에 광주공항 국제선 임시취항을 요청했으나 국토부가 시설 투자 등에 난색을 표하면서 불발됐다. 시는 과거 광주공항에 국제선이 운영된 만큼 국제선 임시취항에 문제가 없고, 부족한 인력은 무안공항 인력을 파견받으면 돼 정부가 결단만 내리면 국제선 임시취항이 가능하다는 입장이다. 또 국제선 임시취항을 위한 가건물 설치에 최대 6개월, 20억원 상당이 필요할 것으로 봤다.
무안공항은 12·29 여객기 참사 이후 운영을 중단했다. 폐쇄 기간은 4월 5일까지로 연장된 상태다. 사고 원인으로 지목된 로컬라이저 역시 아직 철거되지 않아 올 상반기 재개항도 불투명한 상황이다.
이와 관련해 유가족협의회는 “공항 시설물의 안전성, 조류 예방 시스템, 관제 및 비상대응 체계 등 사고의 근본 원인에 대한 규명이 여전히 미비하다”며 “원인이 밝혀지지 않은 상태에서의 재개항은 동일한 참사를 방치하는 것과 다름없다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
