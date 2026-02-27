되살아난 통합 불씨에 TK서도 안도… 막판까지 설득 총력전
졸속반대 외친 대구시의회 ‘자제’
경북도의회, 즉각 논의 재개 촉구
암초를 만났던 대구·경북 행정통합이 국민의힘 내부 의견 정리를 거치면서 추진 동력을 되찾고 있다. 대구·경북 지역에서는 일단 안도의 한숨을 내쉬는 분위기다.
대구시 관계자는 26일 “임시국회 기간 안에 법제사법위원회 재논의를 거쳐 본회의에 (통합 법안을) 상정할 가능성이 생겼다”며 “이후 시간은 정치 영역이기 때문에 상황을 잘 살피며 막판까지 설득에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다. 경북도 관계자는 “법사위 보류는 부결이 아니라 추가 논의를 전제로 한 시간 벌기로 보인다”며 “쟁점 보완과 여야 합의가 이뤄지면 재상정은 가능할 수 있을 것”이라고 말했다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 이날 국회를 찾아 지역 의원들에게 통합의 필요성을 강조했다. 경북도는 그동안 공식 입장 발표를 자제해왔지만 통합 필요성을 정부와 당 지도부에 지속해서 전달한 것으로 알려졌다.
“졸속 행정통합을 반대한다”는 성명을 냈던 대구시의회도 더 반발하는 목소리를 내지는 않을 것으로 예상된다. 대구시의회는 행정통합을 반대한 게 아니라 20조원의 재정 지원 약속과 법안 명시, 의원 정수 비대칭 문제 해결 등이 필요하다고 요구했으며 이 같은 의견에는 변함이 없다는 입장이다. 다만 추가 행동이나 입장 발표는 하지 않을 계획이다. 지역 정치권에서는 대구시의회가 반대 목소리를 내면서 더불어민주당에 통합 법안을 보류하는 빌미를 제공했다는 비판이 확산한 바 있다.
경북도의회는 행정통합을 적극적으로 지지하는 분위기다. 앞서 국회 법사위 보류 당시 경북도의회는 “법사위가 전남·광주 행정통합 법안은 통과시키면서도 국가 백년대계의 양대 축인 대구·경북 통합특별시 설치 법안을 논의 대상에서 제외한 것은 500만 대구·경북 시·도민의 열망에 좌절을 안겨준 것”이라며 즉각적인 논의 재개와 의결을 촉구했다.
대전·충남에서는 사실상 무산 수순에 들어간 통합법안 보류의 책임을 두고 여야 간 치고받기가 이어졌다. 민주당 소속 충남도의원과 시·군의원 등 200여명은 이날 충남도청 앞에서 통합 반대 규탄 대회를 열었다. 이들은 장동혁 국민의힘 대표와 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의회 의장, 조원휘 대전시의회 의장을 ‘매향 5적’으로 부르며 비판 수위를 높였다.
반면 국민의힘 충남도당은 성명을 내고 “민주당은 재정·권한 이양이 전무한 졸속 통합 특별법을 급조해 밀어붙이려 했다”며 “특별법 보류의 본질을 왜곡하며 정치 공세를 이어가는 민주당을 강력히 규탄한다”고 주장했다.
안동·대구·홍성=김재산 최일영 김성준 기자 mc102@kmib.co.kr
