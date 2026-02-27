“골프 코스도 창작물”… 대법원 저작권 인정
골프존-설계사 소송 파기환송
“설계의도따라 창조적 개성 발휘”
스크린골프에 사용되는 골프코스나 그 설계도면이 저작권법의 보호 대상이 될 수 있다는 대법원 판단이 나왔다.
대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 26일 국내 골프코스 설계사 오렌지엔지니어링 등이 스크린골프 기업 골프존을 상대로 낸 저작권 침해금지 및 손해배상 청구 소송에서 원고 패소한 원심 판결을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 미국 설계사 골프플랜이 낸 소송에서도 같은 취지의 판결이 나왔다.
골프존은 실존하는 국내외 골프코스를 재현하는 시뮬레이션 시스템을 개발해 스크린골프장에 제공해 왔다. 이에 골프코스 설계사들은 2015년과 2018년 골프존이 허락 없이 골프코스와 설계도면을 사용했다며 소송을 제기했다.
핵심 쟁점은 골프코스의 창작성 인정 여부였다. 1심은 골프코스에 저작자의 창조적 개성이 드러나 저작권법 보호 대상이 된다고 보고 골프존 측 패소로 판단했다. 반면 2심은 골프코스에 창작성이 담기지 않는다며 1심 선고를 파기했다. 대법원은 2심 판결을 다시 뒤집고 창작성을 인정할 수 있다고 봤다. 대법원은 “각 골프코스가 설계 의도에 따라 창조적 개성을 발휘해 여러 구성요소를 다양하게 선택·배치·조합했다면 저작물로서 창작성이 인정될 여지가 있다”고 판시했다.
