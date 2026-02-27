노태문 “갤럭시 26, 전작 성과 넘어설 것… 구글과 AI OS 합작”

삼성전자가 세계 최초의 에이전틱 인공지능(AI) 폰인 갤럭시 S26으로 전작을 뛰어넘는 흥행을 노린다. 핵심 무기는 구글과 공동 개발한 ‘AI 운영체제(OS)’다. 스마트폰의 기본 바탕이라고 할 수 있는 OS 소프트웨어에 AI를 결합시켜 사용성을 극대화한다는 전략이다. 이번 신제품 출시와 함께 주목을 받은 가격 정책과 관련해서는 “국내 출고가를 가장 낮은 수준으로 유지하겠다”고 밝혔다.
노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(사장)은 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다. 노 사장은 “갤럭시 S26는 S25 시리즈보다 완성도와 준비가 한층 더 강화된 제품”이라며 강한 자신감을 드러냈다. 글로벌 거래처에서도 좋은 평가가 나온다는 설명이다. 노 사장은 “실생활에 유용한 AI와 강력한 앱 프로세서(AP), 프라이버시 디스플레이 등 AI 기능과 하드웨어가 최적으로 조합돼 우호적인 반응이 오고 있다”고 말했다.
이용자들의 시선 역시 갤럭시 S26만의 ‘기능’에 꽂혔다. 이날 오전 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 진행된 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사는 전 세계에서 모인 취재진과 인플루언서 1400명으로 인산인해를 이뤘다. 단상에 오른 노 사장은 도달과 개방성, 자신감이라는 세 단어를 내세워 갤럭시 S26을 소개했다. 매일 사용하는 기기로 일상에서 AI의 혜택을 누리게 하고, 쉬운 조작법으로 AI 장벽을 낮추는 동시에 완벽한 성능과 보안 솔루션으로 타 제품의 추종을 불허하겠다는 의미다. 더 똑똑해진 갤럭시 AI와 프라이버시 디스플레이, 전문가급 카메라 성능 등이 공개될 때마다 관람석에서는 열띤 호응이 터져나왔다.
삼성전자는 여기서 멈추지 않고 구글과의 협력 고도화를 통해 ‘AI 스마트폰 1인자’의 자존심을 지킨다는 구상이다. 노 사장은 “에이전틱 AI가 더 매끄럽게 작동할 기반을 만들기 위해 조만간 더 발전된 형태의 AI OS를 구글과 공동 개발할 예정”이라고 밝혔다. 갤럭시 S26 시리즈 경우 ‘프리뷰 버전’의 AI OS가 먼저 적용됐다. 본격적인 진화를 앞둔 현 시점에서도 기기에 탑재된 제미나이로 택시를 부르거나 배달 주문을 하는 것이 가능할 정도다. 간담회에 참석한 최원준 모바일경험(MX) 사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO)는 “올 하반기에 더욱 다양한 서비스와 앱에서 동일한 자동화 기능을 지원하게 될 것”이라고 예고했다.
메모리 가격 급등과 환율 등 여파로 신제품 가격을 올릴 수밖에 없었던 배경도 언급됐다. 노 사장은 “불가피하게 가격 조정이 필요했다”면서도 “국내 가격만큼은 글로벌 대비 최저가로 놓기 위해 모든 노력을 다하고 있다”고 말했다. 부품을 줄여도 동일한, 혹은 더 나은 성능을 낼 수 있도록 기술을 혁신했고 수율도 개선해 원가 인상 요인을 줄였다는 얘기다. 기기 내 AI 기능이 늘어날수록 소비자의 가격 부담도 커지는 것 아니냐는 질문에 그는 “유지 비용이 늘어나는 것은 사실”이라고 답했다. 다만 앞으로는 가격 인상은 ‘피할 수 없는 상황’에서만 결정하겠다고 했다.
노 사장은 아울러 갤럭시 S26과 S26+ 모델에 엑시노스 제품을 다시 적용한 것은 ‘최적의 선택’이었다고 강조했다. 그는 “공급과 성능, 안정성, 지역별 고객들의 사용 형태 등을 모두 감안해 결정했다”며 “엑시노스 2600 제품은 기대치와 목표를 충분히 달성했다”고 말했다.
샌프란시스코=박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
