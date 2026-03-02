“얼죽아의 나라 한국에 최초 소개합니다”… 스벅 에어로카노 론칭
아메리카노에 공기주입 공정 더해
“韓시장 전세계 진출 교두보 될 것”
지난달 25일 서울 강남구 스타벅스 지원센터. 짙은 커피 본연의 빛깔 위로 두텁게 내려앉은 거품이 시선을 사로잡았다. 흑맥주를 연상시키는 겉모습이지만, 한입 머금는 순간 풍성한 거품 뒤로 시원하고 깊은 원두의 풍미가 펼쳐졌다. 이 독특한 음료는 스타벅스가 전세계 최초로 한국에서 선보이는 ‘에어로카노(사진)’다.
에어로카노는 아메리카노에 공기주입(에어레이팅) 공정을 더한 새로운 방식의 커피다. 스팀 피처에 얼음 한 스쿱과 에스프레소 2샷을 넣고 약 10초간 공기를 주입해 미세한 거품을 만든다. 완성된 음료를 얼음이 담긴 잔에 천천히 기울여 따르면 커피와 거품이 컵 안쪽 벽면을 타고 폭포처럼 흘러내리는 ‘캐스케이딩’이 나타난다.
아이스 아메리카노, 콜드브루와 나란히 비교해보니 차이가 분명하게 드러났다. 두껍게 올라간 거품이 먼저 입술에 닿는 에어로카노의 첫맛은 마치 카푸치노를 연상시켰다. 쌉싸름한 커피 본연의 맛은 유지하면서도 질감은 한층 가볍다. 익숙한 아메리카노의 틀 안에서 변주를 준 셈이다.
전세계 최초 출시 국가로 한국이 낙점된 배경엔 ‘얼죽아(얼어 죽어도 아이스 음료)’ 문화가 있다. 스타벅스 아시아태평양 지역에서 상품 전략을 담당하는 알렉산드라 오르솔릭 시니어 프로덕트 매니저는 이날 현장을 찾아 “한국은 매우 역동적이고 영향력이 높은 시장이자 한겨울에도 아이스커피를 즐기며 얼죽아 트렌드를 이끄는 곳”이라며 “새로운 커피 경험을 공감하고 공유할 수 있는 최적의 마켓이라고 생각해 최초 론칭을 결정했다”고 설명했다.
실제로 최근 3년간 스타벅스코리아에서 판매된 아메리카노 가운데 아이스 아메리카노 비중은 매년 70%를 웃돌았다. 여름이 아닌 2월에 아이스 커피 신메뉴를 내놓은 과감한 결정은 한국 시장에 대한 신뢰가 엿보이는 대목이다.
최현정 스타벅스코리아 식음개발담당 상무는 “글로벌 차원에서 한국에서 최초로 소개하는 음료는 처음”이라고 강조했다. 한국 스타벅스는 매출 기준 글로벌 3위이자, 해외에서도 메뉴를 벤치마킹할 정도로 중요도가 높은 시장으로 평가된다. 스타벅스코리아가 개발한 ‘블랙 글레이즈드 라떼’는 다른 이름으로 일부 국가에 진출했다. ‘더블에스프레소 크림라떼’와 ‘슈크림라떼’도 조만간 아시아 지역에서 만나볼 수 있게 될 전망이다.
에어로카노는 연중 상시 판매 음료로 운영된다. 서규억 스타벅스코리아 홍보담당은 “저희가 콜드브루, 디카페인 등 다양한 옵션으로 선택의 폭을 넓혀온 것처럼 에어로카노 역시 아이스커피 라인업 다변화 전략의 일환”이라며 “한국 스타벅스가 에어로카노라는 라인업을 전세계적으로 선보일 수 있는 교두보 역할을 하길 기대한다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
