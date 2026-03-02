딸기 뷔페·두쫀쿠… “K디저트 비결? 맛의 기본 지키는 것”
이동언 워커힐 호텔앤리조트 베이커리 조리장
성심당 ‘딸기 시루’를 사기 위해 5시간을 기다리고 ‘두바이 쫀득 쿠키’에 열광하는 시대. ‘딸기 뷔페’는 꼭 경험해볼만한 계절 이벤트가 됐고 10만원이 훌쩍 넘는 호텔 케이크는 크리스마스 시즌마다 품귀현상을 빚는다. 디저트가 후식을 넘어 하나의 문화가 된 이때, 32년간 호텔 주방을 지켜온 이동언 워커힐 호텔앤리조트 베이커리 조리장을 만났다. 지난달 24일 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 만난 이 조리장은 “맛의 기본을 지키는 게 오래 가는 디저트의 비결”이라고 강조했다.
음악을 공부하던 청년이 제과를 시작하게 된 건 운명같은 우연이었다. 진로 고민이 많던 시기에 아버지가 ‘앞으로는 셰프의 위상이 달라질 것’이라며 권유했다고 한다. 1994년 워커힐 입사 당시 요리 파트에 자리가 없어 ‘베이커리 가서 일해보라’던 제안으로 시작해 어느덧 32년이 흘렀다. “결국 새로운 걸 창조하는 거잖아요. 어떤 주제로 어떤 식자재와 색을 쓸지, 접시와 디저트의 크기 등 시각적 밸런스까지 고려해 나만의 디저트를 만들었을 때 성취감이 큽니다.”
그의 손끝에서 탄생한 디저트는 그대로 한국의 역사가 됐다. 2007년 남북정상회담부터 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등 국빈의 식탁엔 늘 그의 고민이 담겼다.
“국가 정상들이 오면 좋아하는 식자재를 우선 파악하고 거기에 우리나라의 맛과 멋을 융합하죠. 트럼프 대통령을 위해 수정과로 만든 ‘얼음보숭이(셔벗)’을 냈고, 지난해 APEC에선 첨성대 모양 초콜릿과 하회탈 쿠키로 경주의 멋을 접시에 올렸습니다.”
호텔 디저트의 대중화를 이끈 ‘딸기 뷔페’의 원조도 그가 속한 워커힐 베이커리다. 2008년부터 2020년까지 ‘베리베리 스트로베리’ 메뉴 기획을 담당한 그는 “당시 과일을 테마로 베이커리만의 디저트 뷔페를 하는 곳은 없었다”고 회상했다. 팬데믹 이후 ‘애프터눈티 세트’로 형태를 바꾼 뒤에도 딸기 사용량은 매년 증가해 지난해 20t을 넘어섰다. 디저트엔 아직 대중적으로 쓰이지 않는 신품종 과일들을 활용하는 게 그의 다음 목표다.
워커힐 베이커리는 현재 직원의 4분의 3이 4년차 이하 직원인 ‘젊은 주방’이다. 그는 기본을 강조하면서도 후배들이 자유롭게 아이디어를 낼 수 있도록 돕는다. 지난해 입사 6개월차 직원의 아이디어 ‘불닭볶음빵’을 실제 출시한 것이 대표적이다.
“직원이 만들겠다고 하면 ‘한번 해보자’는 게 제 마인드예요. 그 친구가 자기가 만든 빵이 매대에 올라가니 너무 좋아하며 매일 쳐다보고 가던 기억이 나요. 그런 시도를 받아들여야 새로운 게 나옵니다.”
지난 밸런타인 시즌에 선보인 ‘두쫀쿠’ 역시 같은 맥락이다. “호텔이 굳이 해야하느냐는 시선도 있었지만 제대로 된 걸 한 번 보여주고 싶었죠.” 최고급 피스타치오 페이스트를 쓰고 화이트 초콜릿으로 단맛을 냈다. 이처럼 변화무쌍한 K디저트 유행에도 그는 유연하다. “새로운 시도는 좋다고 봅니다. 다만 호텔은 정통성을 지킬 것이냐, 유행을 쫓을 것이냐를 판단해야 해요. 우리만의 색깔을 지키면서도 트렌드를 잘 받아들이려고 노력합니다.”
그는 후배들에게 기술보다 태도의 중요성을 강조한다. 주방 일은 누구에게나 고되서다. 신입들은 일주일에 한 번씩 냉장고 뒷쪽에서 울고 오기도 한다. “일하는 건 둘째다, 같이 있으면 즐거운 사람이 되라고 말해요. 이기적인 태도는 주위 사람까지 힘들게 하거든요. 이 일이 좋다면 참고 버티는 게 이기는 거라고 말해줍니다.”
이 조리장의 손길은 호텔 밖으로도 향한다. 2008년부터 SK 프로보노 재능기부를 통해 소상공인과 장애인 자립 기업 등에 레시피를 자문하고 있다. 지난해엔 대전의 작은 파이집을 도와 매출 성장을 이끌어냈다. “가격을 올리기 어려운 현실을 알기에 그 조건 안에서 최적의 맛을 낼 수 있게 도와요. 성장했다는 소식을 들으면 참 뿌듯합니다.”
