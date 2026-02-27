재난문자 ‘삐~’ 휴대폰 최대음량 발송 가능해진다
대규모 재난우려 때도 발송 허용
위급재난문자, 수신 거부 불가
지진이나 핵경보 등에만 제한적으로 사용되던 ‘위급재난문자’가 앞으로는 주민 대피가 필요한 위급 상황에도 발송된다.
행정안전부는 이 같은 내용을 담은 재난문자 개선안을 마련했다고 26일 밝혔다. 재난문자는 발송 대상에 따라 위급재난문자, 긴급재난문자, 안전안내문자로 나뉜다. 위급재난문자는 수신 거부가 불가한 반면, 긴급재난·안전재난문자는 수신 거부가 가능하다.
개선안에 따르면 앞으로 위급재난문자는 지방정부의 판단에 따라 대규모 재난이나 인명피해가 우려되는 상황에서도 보낼 수 있게 된다. 기존에는 지진·핵경보 등에만 제한적으로 보낼 수 있었다. 인명피해 위험이 큰 홍수정보(심각)와 산사태 예보(경보)는 반드시 ‘긴급재난문자’를 발송하도록 했다. 휴대전화 최대 음량 알림 소리인 40㏈ 이상의 ‘삑’ 소리로 위험 상황을 알린다.
90자로 제한했던 재난문자의 글자 수를 157자로 늘리는 시범운영 지역도 확대한다. 기존 진천군·창원시·통영시·제주시 등 4개 시·군·구에서 했던 시범운영을 충북도·경남도·제주도까지 넓히기로 했다.
TV재난방송 자막도 시청자 중심으로 개선한다. 재난방송 자막은 지난해 기준 평균 318자에 달해 정보 전달력이 떨어진다는 지적이 있었다. 이에 자막방송 내용을 250자로 제한해 핵심 내용이 빠르고 정확하게 전달될 수 있도록 할 계획이다.
황범순 행안부 재난안전정보통신국장은 “이번 재난문자 및 재난방송 개선은 재난정보의 전달력과 경각심을 더욱 높여 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 것”이라며 “재난정보가 국민에게 더욱 쉽고 빠르게 전달될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
