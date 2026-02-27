박찬욱, 한국인 최초 칸영화제 심사위원장

조직위 “한국 영화 위상도 함께 조명”

박 감독 “분열의 시대, 극장 모여 연대”



박찬욱(63·사진) 감독이 한국인 최초로 칸 국제영화제 심사위원장을 맡는다.



25일(현지시간) 칸영화제 조직위원회는 박 감독을 오는 5월 열리는 제79회 칸영화제 경쟁 부문 심사위원장으로 위촉했다고 발표했다.



박 감독은 최고 영예의 황금종려상을 결정하는 경쟁 부문 심사위원단을 이끌게 된다. 그는 2017년 심사위원으로 참여한 바 있다. 국내 영화인이 세계 3대 영화제 중 하나인 칸영화제에서 심사위원을 맡은 것은 6차례(신상옥·이창동·전도연·박찬욱·송강호·홍상수) 있었지만, 심사위원장으로 위촉된 건 이번이 처음이다.



티에리 프레모 집행위원장은 “박 감독의 독창성과 뛰어난 영상미, 기이한 운명을 지닌 인물들의 내면을 포착하는 능력은 현대 영화사에 기억할 만한 순간들을 선사해 왔다. 그의 탁월한 재능을 기념하게 돼 기쁘다”며 “나아가 시대의 질문에 깊이 천착하는 한국 영화의 위상을 함께 조명하게 돼 뜻깊다”고 밝혔다.



박 감독은 칸영화제에서 세 차례 수상하며 세계적 거장으로 위상을 높였다. 2004년 ‘올드보이’로 심사위원대상을 받은 뒤 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 거머쥐었다.



박 감독은 “극장이 어두운 이유는 영화라는 빛을 보기 위해서이고 극장에 갇히는 이유는 영화라는 창을 통해 영혼이 해방되기 위해서다. 갇혀서 영화를 보고, 갇혀서 심사를 하는 2중의 자발적인 감금을 설레는 마음으로 기다린다”고 소감을 밝혔다.



그는 “상호 혐오와 분열의 시대에 극장에 모여 하나의 영화를 동시에 서로서로 호흡과 맥박을 일치시키면서 본다는 행위 자체만으로도 우리가 감동적인 연대를 이룬다고 믿는다”고 말했다.



권남영 기자



