CJ그룹이 향후 3년간 1만3000명의 신규 인력을 채용하며 청년 일자리 확대에 나선다. 청년 일자리와 지방투자 활성화라는 이재명정부의 경제 정책에 발맞춘 움직임으로 해석된다.
CJ그룹은 25일 이 같은 채용 계획을 발표하고 올해 신입사원 공개채용(공채) 규모를 지난해보다 20% 이상 확대할 방침이라고 밝혔다.
코로나19 이후 경영 불확실성이 커지면서 국내 주요 기업들이 수시 채용 중심으로 전환하는 가운데서도 CJ그룹은 공채 제도를 유지해왔다.
최근 3년간 전체 신규 채용에서 청년 비중이 70% 이상을 유지하는 등 청년 고용 확대 기조도 이어가고 있다. 특히 CJ올리브영은 지난해 약 1000명 규모의 신규 인력을 채용해 K뷰티 시장 확장과 함께 전국 단위의 고용 창출 효과를 낸 것으로 평가된다.
국내 투자 역시 확대한다. CJ그룹은 올해 지역 생산·물류 거점 확충 등을 포함한 국내 투자액을 지난해보다 45% 늘린 1조5000억원으로 확대하고, 향후 3년간 총 4조2000억원을 투입할 계획이다. 지역 경제 활성화를 위해 수도권 외 지역 투자 비중도 높일 방침이다.
이 같은 행보는 CJ그룹 이재현 회장의 경영 철학과 맞닿아 있는 것으로 풀이된다. 이 회장은 평소 “CJ는 고용 창출 효과가 큰 사업들을 영위하고 있는 만큼 앞으로 젊은이들의 꿈을 실현할 토대를 마련해 줘야 한다”고 강조해왔다.
CJ그룹 관계자는 “단순히 숫자(채용 규모)를 넘어 K콘텐츠, K푸드, K뷰티 등 다방면에서 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 ‘하고잡이’ 인재들을 양성하고, 이들이 끊임없이 도전할 수 있는 기업 문화를 선도하겠다”고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
‘청년일자리 확대’ 이재명정부 정책 발맞춘 CJ… “신규 채용 늘린다”
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사