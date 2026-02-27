이동통신 3사가 다음 달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 인공지능(AI)을 앞세운 차세대 네트워크·보안 기술을 선보인다.
26일 통신업계에 따르면 SK텔레콤은 통신망이 스스로 판단하고 서비스를 최적화하는 ‘네트워크 AI’ 시대를 여는 기술을 공개한다. SK텔레콤은 이날 핀란드 통신장비 업체 노키아, 국내 장비 기업 HFR과 협력해 AI와 통신 인프라를 결합한 차세대 기지국 기술 ‘AI-RAN’을 개발하고 이를 실증망에서 시연하는 데까지 성공했다고 밝혔다. AI-RAN은 하나의 장비에서 통신과 AI 서비스를 동시에 처리하는 기술이다.
SK텔레콤은 인텔과도 손잡고 가상화 기지국 환경에서의 AI 기반 자원 통합 관리 기술을 검증했다. 여러 범용 서버를 하나의 시스템으로 운영하며 AI가 서버별 중앙처리장치(CPU)의 부하와 상태를 실시간으로 분석·예측해 무선망 자원을 효율적으로 재배치하는 방식이다.
KT는 한국 기업 환경에 최적화된 자체 개발 AI 모델 ‘믿음 K’의 개발 여정과 기술 성과를 공개할 계획이다. 특히 이번 MWC26 행사 전면에 내세우는 모델 ‘믿음 K 2.5 프로’는 파라미터 규모가 32B(320억개) 규모로 확장돼 지식 밀도와 추론 성능을 강화한 것이 특징이다. 또 12만8000여개 토큰 길이의 입력을 지원해 수백 페이지 분량의 장문 문서도 분석이 가능하다. 오승필 KT 기술혁신부문장 부사장은 “MWC26을 계기로 한국적 AI의 경쟁력을 글로벌 시장에 알리고 기업 고객의 AI 전환(AX)을 실질적으로 지원하는 에이전틱 AI 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
LG유플러스는 AI 시대 사이버 위협에 대응하기 위한 차세대 보안 기술 4종을 선보인다. AI 이상감지 기반 통합계정관리 솔루션 ‘알파키’와 암호화 상태로 연산이 가능한 ‘동형암호’, 양자내성암호(PQC)를 적용한 광전송장비, 차세대 보안 플랫폼 ‘U+SASE’로 구성된다. ‘사후 대응’이 아닌 ‘사전 차단’에 초점을 맞추고, 해킹이 발생하더라도 데이터 자체를 무력화해 피해를 막는 데 집중한 것이 특징이다.
특히 미래 보안 위협에 대비한 PQC 광전송장비는 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 수학적 난제를 기반으로 한 차세대 암호 기술이다. LG유플러스는 미국 국립표준기술연구소(NIST)와 국내 양자내성암호연구단(KpqC)에서 제시한 최신 양자내성암호 알고리즘을 모두 지원하는 통합 인터페이스를 구현했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
‘통신망에 AI를 심다’… 이통 3사, MWC서 차세대 기술 격돌
SKT, ‘AI-RAN’ 개발·시연
LG유플, 보안솔루션 4종 공개
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사