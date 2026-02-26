오세훈 “2028년까지 8만5000가구 신속 착공”

패키지 적용 착공시기 최대 1년 단축

올해 3개 단지 이주비 500억원 지원

지위양도 제한 완화 정부에 건의도

오세훈 서울시장이 26일 시청에서 공급 전략사업 조합장 등이 참석한 가운데 '8만5000호 신속 착공 발표회'를 열고 정비사업 추진 대책을 밝히고 있다. 오 시장은 "정부 부동산 대책 이후 현장의 사업 동력이 빠르게 식고 있다"고 강조했다. 연합뉴스

서울시가 정부의 대출 규제로 이주비 마련에 어려움을 겪는 정비사업자에게 주택진흥기금 500억원을 편성해 지원키로 했다. 또 85개 정비구역을 ‘핵심공급 전략사업’으로 정하고 향후 3년간 재개발·재건축 8만5000가구를 착공하기로 했다. 위축된 민간 정비사업에 조금이나마 활력을 불어넣겠다는 구상이다.



오세훈 서울시장은 26일 시청에서 ‘8만5000호 신속 착공 발표회’를 열고 이같이 밝혔다. 오 시장은 “정부 부동산 대책 이후 현장의 사업 동력이 빠르게 식고 있다”며 “이주비 대출이 막히면 착공이 지연되고, 그사이 공사비가 올라 결국 조합원과 분양을 받는 시민들의 부담으로 돌아간다”고 지적했다.



시는 이주비 융자지원을 위해 주택진흥기금 500억원을 우선 편성하기로 했다. 금리는 연 4~5% 수준을 검토 중이다. 3월 접수를 시작으로 4월 심사, 5월 집행을 목표로 잡았다. 최대 3개 단지가 올해 지원을 받을 것으로 보인다. 최진석 시 주택실장은 “이주비는 기본적으로 민간 영역의 문제”라며 “다급한 사업지에 대해 시가 최소한의 마중물 역할을 하겠다는 취지”라고 설명했다.



시는 2028년까지 조기 착공이 가능한 85개 정비사업 구역(8만5000가구)의 명단과 착공 일정도 공개했다. 기존 목표였던 7만9000가구에서 6000가구 추가된 규모다. 올해 착공 목표 물량도 기존 2만3000가구에서 3만 가구로 상향됐다. 시는 ‘신속 착공 6종 패키지’를 통해 착공 시기를 원래 계획보다 최대 1년까지 앞당겨 2029년 이후 착공 예정이던 일부 구역이 2028년 이내 착공이 가능해졌다고 덧붙였다.



이와 별개로 시는 정부에 조합원 지위 양도 제한의 3년간 한시적 완화를 건의했다. 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역이 규제 지역으로 묶이면서 조합원 지위 양도 제한을 받는 구역은 기존 42곳에서 159곳으로 늘었다. 시가 새로 규제 대상이 된 117개 구역을 전수 조사한 결과 조합원 분담금 부담, 주거 이전 제약 등이 주요 고충으로 파악됐다.



황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr



