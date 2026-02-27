부영그룹, 외국인 유학생 102명에 장학금
우정교육문화재단, 4억원 전달
부영그룹 우정교육문화재단이 외국인 유학생들에게 약 4억원의 장학금을 지급했다. 이중근 부영그룹 우정교육문화재단 이사장은 26일 2026년 1학기 외국인 장학금 수여식에서 32개국 외국인 유학생 102명에게 장학금 약 4억800만원을 전달했다. 재단은 2010년부터 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들에게 매년 두 차례 장학금을 지급해왔다. 현재까지 45개국 2847명의 유학생이 112억원 이상의 장학금을 받았다.
대표 장학생으로 선발된 아제르바이잔 출신 레일라 마심리(서울대 국어국문학과 박사과정)씨는 “장학금은 더 큰 책임과 사명을 일깨워 주는 격려라고 생각하며, 양국 간 문화 교류의 가교역할을 성실히 수행하는 연구자로 성장해 나가겠다”고 말했다. 이 이사장은 “장학금이 한국에서 꿈을 향한 도전을 이어가고 있는 유학생 여러분의 미래를 위한 든든한 밑거름이 되기를 바란다”고 격려했다.
