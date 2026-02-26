국공립 초·중·고에 태양광 설치… “학교당 年 1000만원 절감 추정”

올해 400곳… 2030년까지 완료

기후·생태 체험교육에도 활용



오는 2030년까지 전국 모든 국공립 초·중·고교에 태양광발전 설비가 설치된다.



최교진 교육부 장관은 26일 정부세종청사에서 ‘햇빛이음학교 사업 추진계획’을 발표했다. 그는 “학교 시설이 고도화되면서 전기 사용량이 늘어나고 전기요금 부담이 가중되는 상황에 대응하고, 학교를 에너지 전환과 기후·생태 전환 교육의 실천 거점으로 조성하기 위한 사업”이라고 설명했다.



이번 사업으로 태양광 설비가 들어가는 학교는 모두 4378곳이다. 지난해 기준으로 국공립 초·중·고교는 총 1만315곳이다. 이 가운데 3566곳은 태양광 설비가 이미 마련돼 있다. 설비를 넣기 어려운 노후학교와 통폐합 가능성이 있는 소규모학교 등 2371곳은 이번 사업에서 제외된다.



올해는 학교 400곳에 설치된다. 특별교부금 433억원을 투입해 260곳, 학교복합시설이나 공간 재구조화 등 별도사업을 통해 나머지 140곳도 확충한다. 학교별로 50㎾ 용량의 태양광 설비를 설치해 연간 68㎿h 전기를 생산할 예정이다. 전기요금 절감 효과는 학교당 연간 1000만원으로 추정된다.



교육부는 태양광 장비를 생태환경 교육에 적극적으로 활용할 계획이다. 학생들이 태양광의 원리를 이해할 수 있는 체험시설을 갖추고, 학교 공용공간에 대형 화면을 설치해 탄소저감 효과 같은 정보를 학생 눈높이에 맞춰 제공한다. 장홍재 교육부 학교정책실장은 “태양광을 연계한 교육 모델을 상반기 중 마련해 내년부터 적용할 예정”이라며 “태양광발전이 이루어지는 과정, 생산된 전력의 생활 활용 등 과정을 체험하는 교육 프로그램도 도입한다”고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오는 2030년까지 전국 모든 국공립 초·중·고교에 태양광발전 설비가 설치된다.최교진 교육부 장관은 26일 정부세종청사에서 ‘햇빛이음학교 사업 추진계획’을 발표했다. 그는 “학교 시설이 고도화되면서 전기 사용량이 늘어나고 전기요금 부담이 가중되는 상황에 대응하고, 학교를 에너지 전환과 기후·생태 전환 교육의 실천 거점으로 조성하기 위한 사업”이라고 설명했다.이번 사업으로 태양광 설비가 들어가는 학교는 모두 4378곳이다. 지난해 기준으로 국공립 초·중·고교는 총 1만315곳이다. 이 가운데 3566곳은 태양광 설비가 이미 마련돼 있다. 설비를 넣기 어려운 노후학교와 통폐합 가능성이 있는 소규모학교 등 2371곳은 이번 사업에서 제외된다.올해는 학교 400곳에 설치된다. 특별교부금 433억원을 투입해 260곳, 학교복합시설이나 공간 재구조화 등 별도사업을 통해 나머지 140곳도 확충한다. 학교별로 50㎾ 용량의 태양광 설비를 설치해 연간 68㎿h 전기를 생산할 예정이다. 전기요금 절감 효과는 학교당 연간 1000만원으로 추정된다.교육부는 태양광 장비를 생태환경 교육에 적극적으로 활용할 계획이다. 학생들이 태양광의 원리를 이해할 수 있는 체험시설을 갖추고, 학교 공용공간에 대형 화면을 설치해 탄소저감 효과 같은 정보를 학생 눈높이에 맞춰 제공한다. 장홍재 교육부 학교정책실장은 “태양광을 연계한 교육 모델을 상반기 중 마련해 내년부터 적용할 예정”이라며 “태양광발전이 이루어지는 과정, 생산된 전력의 생활 활용 등 과정을 체험하는 교육 프로그램도 도입한다”고 말했다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지