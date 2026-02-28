클래식계가 주목하는 퍼커셔니스트 공성연 “두드릴 수만 있다면 뭐든 악기… 한계가 없죠”

[And 문화]



마림바 소리에 반해 타악기 시작

유럽 콩쿠르 수상 후 다양한 무대

3월 10일 예술의전당서 리사이틀

최근 서울 마포구 한 카페에서 국민일보와 인터뷰하며 포즈를 취한 퍼커셔니스트 공성연. 공성연은 3월 10일 예술의전당에서 최근 활동을 압축적으로 보여주는 리사이틀을 연다. 윤웅 기자

초등학교 4학년 때 마림바 소리에 매료



독일 유학 중 타악 콩쿠르서 잇따라 수상



공성연이 지난 2023년 금호문화재단의 기획공연 ‘금호라이징스타’의 일환으로 마림바를 연주하고 있다. ⓒ공성연

20세기 이후 현대음악서 퍼커션 역할 커져



공성연이 지난 2023년 부천아트센터의 개관 기념 ‘영프론티어’ 시리즈의 일환으로 열린 기획공연에서 퍼커션을 연주하고 있다. ⓒ공성연

곡을 섞고 퍼포먼스 보여주는 독특한 형식

