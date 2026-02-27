시흥시, AI 등 경제활성화 정책 본궤도 진입
신성장동력, 산업경쟁력 강화 “2만8000여개 일자리 창출”
경기도 시흥시 산업·노동·기업 등에 대응하는 입체적 전략을 수립, ‘민생 살리기’에 총력을 다할 계획이라고 26일 밝혔다. 지난해에 이어 올해도 ‘민생을 앞에 두고 미래를 준비한다’를 목표로 경제 활성화 정책을 본궤도에 올리겠다는 구상이다.
주요 내용은 인공지능(AI)·바이오 등 미래 산업 육성 기조 부응, 노동 정책 강화, 기업 성장 기반 확충 등이다.
먼저 대상별 맞춤형 지원을 통해 2만8000여 일자리를 추가로 만들어, 상반기 중 민선 8기 목표였던 11만2400개 일자리 창출을 달성할 방침이다. 특히 노동지원과를 신설, 노동 정책 강화를 통해 체계적인 노동정책 기반을 구축하며 노동 가치를 확산하고 안전한 노동환경을 만들 계획이다.
시는 시흥경제를 지탱하는 소상공인 지원도 빈틈없이 추진한다는 방침이다. 다음 달 24일 시흥상권현장지원단을 개설하고 소상인을 대상으로 분야별 전문가를 통한 점포 맞춤형 원스톱 통합 지원을 상시 제공할 예정이다.
시흥화폐 ‘시루’는 올해 2700억원 발행을 목표로 안정적인 발행을 이어갈 예정이다. 시루 가맹점 등록 제한 완화로 지역화폐를 통한 민생경제 선순환 구조를 더 튼튼히 한다는 구상이다.
또 산업 생태계 고도화 지원을 통해 ‘기업 하기 좋은 시흥’을 만든다. 바이오산업 생태계 조성으로 신규 바이오 기업 유치에 주력함과 동시에 제조기업의 디지털 전환을 촉진하며 경쟁력을 확보해 나간다는 방침이다. 이를 위해 AI·로봇 제조 선도모델 구축을 통한 제조혁신을 중점 추진한다.
시흥스마트허브도 재생 사업을 활발히 추진하며 질적 개선에 나서도록 할 계획이다. 기반 시설 정비, 도로·편의시설 확충, 업종 재배치 등 인프라 혁신으로 산업단지 활성화를 도모한다는 목표다.
임병택 시흥시장은 “경제는 시민의 삶과 직결된 문제이기 때문에 시간이 걸리더라도 지속가능한 성장 기반을 탄탄하게 쌓아 올리는 것이 중요하다”며 “민생 안정과 신성장 동력 창출, 산업 경쟁력 강화 등을 균형 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.
