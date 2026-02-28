[버디 or 보기] 만성적 파벌 싸움이 KPGA 위상 떨어뜨린다

집행부 바뀔 때마다 헤게모니 다툼

선거서 져도 승복 않고 내내 흔들기

팬 사랑 받으려면 구성원 단합해야



사료에 따르면 붕당으로 불리는 ‘동서분당’이 형성된 시기는 16세기 후반으로 거슬러 올라간다. 서쪽에 살던 심의겸과 동쪽에 살던 김효원이 정치적 견해를 달리 하면서 비롯됐다는 게 정설이다. 심의겸을 편들던 사람을 서인, 김효원과 뜻을 같이 하던 사람을 동인으로 부르며 동서분당의 서막이 열렸다.



동서분당은 시간이 흐르면서 남인과 북인, 소론과 노론 등으로 세분화된다. 권력 투쟁은 말할 것도 없고 학문 이론에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파당으로 나뉘어 죽기 살기의 극한 대립이 이어졌다. 붕당 간 갈등은 숙종 때 최고조에 달했다. 오죽하면 다산 정약용이 숙종 시대에는 ‘공론은 사라지고 편론이 판을 쳤다’고 기록했을까.



그 시기 위정자들에게 백성의 삶은 안중에도 없었다. 자신이 속한 당파의 이익만이 최고의 선이었다. 당연히 나라 살림은 거덜나고 백성의 생활은 궁핍할 수밖에 없었다. 당파 간 대립은 국력 약화를 초래했다. 영조가 붕당 정치의 폐해를 없애기 위해 마련한 탕평책마저도 시간이 흐르면서 세도 정치로 변질돼 망국의 원인을 제공했다.



많은 정치 평론가들이 오늘날 한국의 정당 정치를 조선 후기 붕당 정치에 빗댄다. 정치인들이 국민을 위한 정치가 아닌 오로지 자신이 속한 정파의 이익에만 매몰된 정치를 하고 있음을 지적한 것이다.



‘네가 죽어야 내가 산다’는 사회 병리 현상이 어디 정치 분야뿐이겠는가. 우리 사회 다방면에서 어렵지 않게 목도되고 있다. 올해로 창립 58주년이 되는 ㈔한국프로골프협회(KPGA)의 파벌 싸움도 그중 하나다. 거창하게 붕당 정치까지 끌어들인 데에는 그만한 이유가 있다. 닮아도 너무 닮았기 때문이다.



KPGA 회원들 간의 권력 투쟁은 협회의 역사와 궤를 같이한다고 해도 과언이 아니다. 곪을 대로 곪은 만성적 병폐다. 그것이 오늘날 KPGA와 KLPGA투어의 극명한 차이로 나타나고 있다.



집행부가 바뀔 때마다 헤게모니를 쥐려는 싸움이 치열하다. 그런 행태는 8000여명에 이르는 대다수 회원들의 의사와는 당연히 무관하다. 정치판에서 선거철만 되면 발호하는 ‘정치꾼’마냥 회장 선거 때만 되면 득세하는 일부 회원들에 의해 주도된다. 그들에게 조직의 이익은 안중에도 없다. 오로지 사적 이익 추구뿐이다.



자신들이 내세운 후보의 당선을 위해 마타도어도 서슴지 않는다. 스포츠 단체임에도 페어플레이 정신은 오간 데 없다. 선거를 한 번 치르고 나면 회원 간 분열은 봉합이 어려울 정도로 한동안 지속된다.



당선이 되면 청구서를 내미는 건 예정된 수순이다. 회장은 논공행상을 통해 그 청구서에 어떤 식으로라도 답을 해야 한다. 아바타와 진배없는 회장을 전면에 내세워 자신들의 입맛대로 협회 행정을 쥐락펴락하려는 게 그들의 목적이다.



선거 때는 그나마 봐줄 수 있다. 선거는 당선이 상수이기 때문이다. 문제는 선거에 지고도 승복을 하지 않는다는 점이다. KPGA 회장 임기는 4년이다. 패배한 쪽은 4년 내내 집행부를 흔들어 댄다. 빨리 끌어 내려야 자신들에게 기회가 온다고 생각해서다.



우리 속담에 ‘없는 자리에선 나랏님도 욕한다’고 했다. 건전한 비판은 조직 발전을 위해서도 필요하다. 문제는 ‘인디언 기우제’마냥 집행부가 실수하길 끊임없이 바라며 흔든다는 점이다.



그런 상황에서 KPGA의 이미지는 실추되고 위상은 흔들릴 수밖에 없다. 보기 좋은 떡이 맛도 좋다고 했다. KLPGA투어에 비해 KPGA투어에 대한 기업들의 관심이 상대적으로 덜한 가장 결정적 이유 중 하나다.



2024년에 취임한 제19대 KPGA 김원섭 회장의 임기가 절반을 갓 넘겼다. 지난 2년간 공도 있고 과도 있을 것이다. 중용에 ‘은악이양선(隱惡而揚善)’이라는 구절이 있다. 허물은 덮어주고 좋은 일은 드러내어 널리 알린다는 의미다. KPGA 구성원들이 새겨 들어야 할 문구가 아닌가 싶다.



중차대한 과오가 아니라면 허물은 덮어주고 집행부를 적극 도와야 한다. 그것이 어린 후배들의 삶의 터전을 풍요롭게 하는 일이다. 합법적으로 구성된 집행부가 보장된 임기 동안 충실하게 임무를 수행할 수 있도록 돕는 것은 KPGA 모든 회원들의 책무다. 반대로 무분별한 비판과 비난은 누워서 침뱉기여서 지양돼야 한다.



올 시즌 KPGA투어 개막을 앞두고 대회가 지난해보다 대폭 줄어들 것이라는 풍문이 파다하다. 하지만 실체 없는 소문일 뿐이다. 현재로선 반대파들의 희망 사항에 그칠 개연성이 높다. KPGA는 2월이 가기 전에 2026시즌 투어 일정표를 발표할 예정이다. 일부 대회가 막바지 협의를 진행 중인 상태에서 최소한 지난해 수준은 될 것이라는 설이 유력하다.



KPGA를 둘러싼 환경이 녹록지 않은 건 분명해 보인다. 이런 때일수록 구성원들이 혼연일체가 돼야 한다. 팬들의 사랑을 받는 단체로 거듭나기 위해선 ‘단합’이 최고 덕목이 돼야 함은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다.



정대균 골프선임기자



GoodNews paper ⓒ 사료에 따르면 붕당으로 불리는 ‘동서분당’이 형성된 시기는 16세기 후반으로 거슬러 올라간다. 서쪽에 살던 심의겸과 동쪽에 살던 김효원이 정치적 견해를 달리 하면서 비롯됐다는 게 정설이다. 심의겸을 편들던 사람을 서인, 김효원과 뜻을 같이 하던 사람을 동인으로 부르며 동서분당의 서막이 열렸다.동서분당은 시간이 흐르면서 남인과 북인, 소론과 노론 등으로 세분화된다. 권력 투쟁은 말할 것도 없고 학문 이론에 이르기까지 사회 전반에 걸쳐 파당으로 나뉘어 죽기 살기의 극한 대립이 이어졌다. 붕당 간 갈등은 숙종 때 최고조에 달했다. 오죽하면 다산 정약용이 숙종 시대에는 ‘공론은 사라지고 편론이 판을 쳤다’고 기록했을까.그 시기 위정자들에게 백성의 삶은 안중에도 없었다. 자신이 속한 당파의 이익만이 최고의 선이었다. 당연히 나라 살림은 거덜나고 백성의 생활은 궁핍할 수밖에 없었다. 당파 간 대립은 국력 약화를 초래했다. 영조가 붕당 정치의 폐해를 없애기 위해 마련한 탕평책마저도 시간이 흐르면서 세도 정치로 변질돼 망국의 원인을 제공했다.많은 정치 평론가들이 오늘날 한국의 정당 정치를 조선 후기 붕당 정치에 빗댄다. 정치인들이 국민을 위한 정치가 아닌 오로지 자신이 속한 정파의 이익에만 매몰된 정치를 하고 있음을 지적한 것이다.‘네가 죽어야 내가 산다’는 사회 병리 현상이 어디 정치 분야뿐이겠는가. 우리 사회 다방면에서 어렵지 않게 목도되고 있다. 올해로 창립 58주년이 되는 ㈔한국프로골프협회(KPGA)의 파벌 싸움도 그중 하나다. 거창하게 붕당 정치까지 끌어들인 데에는 그만한 이유가 있다. 닮아도 너무 닮았기 때문이다.KPGA 회원들 간의 권력 투쟁은 협회의 역사와 궤를 같이한다고 해도 과언이 아니다. 곪을 대로 곪은 만성적 병폐다. 그것이 오늘날 KPGA와 KLPGA투어의 극명한 차이로 나타나고 있다.집행부가 바뀔 때마다 헤게모니를 쥐려는 싸움이 치열하다. 그런 행태는 8000여명에 이르는 대다수 회원들의 의사와는 당연히 무관하다. 정치판에서 선거철만 되면 발호하는 ‘정치꾼’마냥 회장 선거 때만 되면 득세하는 일부 회원들에 의해 주도된다. 그들에게 조직의 이익은 안중에도 없다. 오로지 사적 이익 추구뿐이다.자신들이 내세운 후보의 당선을 위해 마타도어도 서슴지 않는다. 스포츠 단체임에도 페어플레이 정신은 오간 데 없다. 선거를 한 번 치르고 나면 회원 간 분열은 봉합이 어려울 정도로 한동안 지속된다.당선이 되면 청구서를 내미는 건 예정된 수순이다. 회장은 논공행상을 통해 그 청구서에 어떤 식으로라도 답을 해야 한다. 아바타와 진배없는 회장을 전면에 내세워 자신들의 입맛대로 협회 행정을 쥐락펴락하려는 게 그들의 목적이다.선거 때는 그나마 봐줄 수 있다. 선거는 당선이 상수이기 때문이다. 문제는 선거에 지고도 승복을 하지 않는다는 점이다. KPGA 회장 임기는 4년이다. 패배한 쪽은 4년 내내 집행부를 흔들어 댄다. 빨리 끌어 내려야 자신들에게 기회가 온다고 생각해서다.우리 속담에 ‘없는 자리에선 나랏님도 욕한다’고 했다. 건전한 비판은 조직 발전을 위해서도 필요하다. 문제는 ‘인디언 기우제’마냥 집행부가 실수하길 끊임없이 바라며 흔든다는 점이다.그런 상황에서 KPGA의 이미지는 실추되고 위상은 흔들릴 수밖에 없다. 보기 좋은 떡이 맛도 좋다고 했다. KLPGA투어에 비해 KPGA투어에 대한 기업들의 관심이 상대적으로 덜한 가장 결정적 이유 중 하나다.2024년에 취임한 제19대 KPGA 김원섭 회장의 임기가 절반을 갓 넘겼다. 지난 2년간 공도 있고 과도 있을 것이다. 중용에 ‘은악이양선(隱惡而揚善)’이라는 구절이 있다. 허물은 덮어주고 좋은 일은 드러내어 널리 알린다는 의미다. KPGA 구성원들이 새겨 들어야 할 문구가 아닌가 싶다.중차대한 과오가 아니라면 허물은 덮어주고 집행부를 적극 도와야 한다. 그것이 어린 후배들의 삶의 터전을 풍요롭게 하는 일이다. 합법적으로 구성된 집행부가 보장된 임기 동안 충실하게 임무를 수행할 수 있도록 돕는 것은 KPGA 모든 회원들의 책무다. 반대로 무분별한 비판과 비난은 누워서 침뱉기여서 지양돼야 한다.올 시즌 KPGA투어 개막을 앞두고 대회가 지난해보다 대폭 줄어들 것이라는 풍문이 파다하다. 하지만 실체 없는 소문일 뿐이다. 현재로선 반대파들의 희망 사항에 그칠 개연성이 높다. KPGA는 2월이 가기 전에 2026시즌 투어 일정표를 발표할 예정이다. 일부 대회가 막바지 협의를 진행 중인 상태에서 최소한 지난해 수준은 될 것이라는 설이 유력하다.KPGA를 둘러싼 환경이 녹록지 않은 건 분명해 보인다. 이런 때일수록 구성원들이 혼연일체가 돼야 한다. 팬들의 사랑을 받는 단체로 거듭나기 위해선 ‘단합’이 최고 덕목이 돼야 함은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다.정대균 골프선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지