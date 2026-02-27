“검찰, 밀가루·설탕 담합 신속 해결… 수사 역량 보존돼야”
‘담합범죄’ 저승사자 나희석 서울중앙지검 부장검사
“‘공선생’(공정거래위원회를 칭하는 업계 은어)에게 들키면 안 되니까 연락을 자제하자.” 검찰의 밀가루 가격 담합 수사 과정에서 적발된 제분업체 관계자들의 대화 중 일부다. 이들은 공정위의 눈을 피하려다 예상치 못했던 검찰의 대대적 담합 수사에 덜미를 잡혔다. ‘빵플레이션(빵+인플레이션)’ ‘슈가플레이션’이라는 표현까지 등장한 배경에 기업들의 ‘짬짜미’가 있었던 정황이 드러난 것이다. 검찰개혁을 추진 중인 이재명 대통령은 “큰 성과를 냈다”며 이례적으로 검찰을 격려했다.
국민의 일상과 직결된 생필품 담합 수사를 진두지휘한 사람은 서울중앙지검 공정거래조사부를 이끄는 나희석(45·사법연수원 37기) 부장검사다. 지난 23일 서울 서초구 서울중앙지검에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 그는 “물가교란 행위, 중소상공인에 대한 갑질 범죄, 외국기업의 국내 기업에 대한 약탈 성격의 불공정 거래 행위에 대해 자비란 없다”며 “기업들은 시장경제 질서에 맞는 행동을 해야 한다”고 강조했다. 다음은 일문일답.
-대대적 담합수사에 나선 배경은.
“정부는 물가 불안정 문제를 가장 시급하게 해결해야 될 문제로 강조했다. 검찰도 정부의 일원으로서 국정기조를 이행하는 데 기여할 수 있는 부분을 고민했고, 직접 수사하는 게 맞는다고 판단했다.”
-“재수 없게 걸린 것 뿐”이라는 업계 관계자 발언이 공개됐다.
“담합을 통해 기업은 막대한 경제적 이득을 취하는데, 기업에 부과되는 과징금 혹은 형사처벌은 담합으로 벌어들인 이익보다 훨씬 적다. 기업 입장에서는 잘못된 인식을 가질 수밖에 없다. 기업들이 시장 경제 질서에 맞는 행동을 했으면 한다. 이미 담합 범행을 저질렀다면 검찰의 자진 신고 제도를 적극적으로 활용하길 바란다.”
-검찰의 자진 신고 제도가 공정위의 자진 신고 제도에 비해 어떤 장점이 있나.
“사건 해결의 속도다. 현재는 공정위와 검찰 간 자진 신고 정보를 공유하지 않고 있다. 신고자가 공정위에만 자진 신고를 했다면 공정위 행정조사보다 검찰 수사가 훨씬 빨리 진행되는 상황을 마주하기 쉽다. 설탕·밀가루 담합 사건이 대표적 예다. 검찰이 더 늦게 수사에 착수했지만 더 빨리 해결했다. 검찰에 자진 신고를 해야 기본적인 혜택을 받고 더 빠르게 문제를 해결할 수 있다. 기소 면제 효과와 구형 감경 효과도 있다.”
-검찰 수사가 공정위 조사보다 선행돼야 하나.
“반드시 어떤 것이 선행해야 된다고 접근할 필요는 없다. 설탕·밀가루 수사와 같이 담합 규모가 크고 다른 장바구니 물가에 파급 효과를 주거나 공소시효가 임박한 사건 등은 신속하게 해결할 수 있는 수사가 먼저 진행되는 것이 효율적이다. 반면 관여자가 적고 파급효과가 적은 형태의 담합이라면 행정조사가 선행되는 것으로도 충분하다.”
-이 대통령이 공정위의 전속고발권 폐지를 언급했는데.
“기업활동 위축 우려 등으로 도입된 전속고발권(공정위가 고발해야 검찰이 기소할 수 있는 제도)이 다소 취지에 어긋나는 부작용을 초래하고 있는 것은 사실이다. 2024년 기준 공정위가 2496건의 사건을 처리했는데, 그중 고발에 이른 사건은 30건밖에 안 된다. 최소한 이런 부작용은 완화시킬 필요가 있다.”
-전속고발권의 부작용을 완화할 방법은.
“공정위가 고발하지 않은 사건은 검찰에서 어떤 사건인지 파악 자체가 안 된다. 형사처벌 사안인데 미고발된 사례가 실제로 있다. 형사처벌 조항이 있는 공정거래 사건은 고발 여부와 무관하게 공정위의 ‘심사 보고서’와 관련 자료가 조사 대상 기업들에 발송되는 시점에는 최소한 검찰에도 공유가 돼야 한다. 그래야 사건 암장을 막을 수 있다.”
-검찰은 수사권 폐지 국면에 놓였는데.
“향후 검찰 기능 개편 논의 과정에서 공정거래 분야만큼은 공정위가 고발한 사건 등에 대한 보완수사 기능이 보존되어야 한다고 생각한다. 그동안은 공정위와 검찰 협업 체제였고 수사 역량이 두 기관에만 축적돼 있다. 보완수사 기능이 사라지면 전문적인 경험과 역량이 축적되지 않은 기관에서 수사를 진행하게 된다. 치명적 문제가 발생할 것이다.”
-어떤 문제가 생기나.
“우선 비전문적인 초동 수사 기관이 중간에 개입되기 때문에 사건 처리 기간이 엄청나게 지연될 것이다. 공소시효 임박 사건이 폭발적으로 증가하면서 극도의 비효율로 귀결될 것이다. 다음으로 역량이 떨어지는 수사기관에서 내린 불송치 결정이 별개로 진행 중인 공정위의 행정조사 결과에도 영향을 끼칠 수 있다.”
-여권에서는 검찰의 보완수사에 부정적인데.
“과거에 일부 정치적 사건에서 검찰권 행사가 잘못된 부분에 대해서는 과감하게 개선하고 관련 제도를 보완해야 한다. 그러나 공정거래 사건은 그동안 편향성 논란은 없었다. 오히려 형사 처벌이 미흡했고, 담합을 방치했다는 지적이 많았다. 공정거래 사건에 대해서는 국격에 맞는 전문적 대응 역량 차원을 유지하기 위한 신중한 논의가 필요하다.”
-공정거래조사 이외에 검찰이 어떤 부분에서 역량이 있나.
“공정거래, 산업기술탈취, 금융, 조세 4개 영역을 들 수 있다. 모두 정치적 논란과 무관하고 상당한 전문성이 요구되는 분야다. 검찰이 잘못한 부분은 과감히 고쳐나가고, 잘해왔고 더 잘 해내야만 하는 부분에 대해서는 채찍질을 해주셨으면 한다.”
박재현 구자창 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
