“기계적 중립이 중도 아니다… 더 강한 목소리 내야”

국민일보 제4기 독자위원회가 지난 23일 출범했다. 국민일보는 서울 여의도 본사 대회의실에서 출범식을 갖고 독자위원장에 김재신 김앤장 고문, 독자위원에 김현욱 한국개발연구원(KDI) 교수, 이재묵 한국외대 정치외교학과 교수, 장경섭 서울대 사회학과 석좌교수, 조미현 현암사 대표, 조수진 장로회신학대 교수를 위촉했다. 김경호 국민일보 사장은 출범식에서 “본보는 사랑·진실·인간을 사시로 세상에 따뜻함과 사랑을 전하고 팩트 너머의 진실을 알리는 사명에 매진해 왔다”며 “그런 방향성과 가치 추구에서 어긋난 부분이 있거나 더 노력이 필요한 부분을 말씀해 주시면 겸허히 받아들여 콘텐츠 생산에 적극 반영하겠다”고 말했다.
위원들과 독자위 간사(손병호 정치사회담당 부국장)는 당일 첫 회의를 열어 본보의 최근 보도에 대한 평가와 언론이 해나가야 할 역할에 대해 논의했다. 위원들은 국민일보가 지향하는 ‘중도’의 의미를 더 적극적으로 해석해 사회가 나아가야 할 방향에 대해 더 강한 목소리를 낼 필요가 있다고 제언했다. 또 본보의 ‘AI와의 위험한 대화’ 보도를 긍정 평가하면서 동시에 AI 시대가 바꿔나갈 변화인 ‘AI 쉬프트’에 대해서도 심층 보도가 필요하다고 주문했다. 본보가 중시하는 사회 각층의 ‘돌봄’과 복지 문제 등도 지속적으로 관심을 기울여 달라고 당부했다(이하 발언 요약).
△김현욱 위원=국민일보가 최근 다주택자나 부동산 관련 기사는 중립적으로 잘 분석했다. 기사는 그랬지만 특정 의견에 치우친 전문가 코멘트로 마무리되니까 전체 기사가 그쪽 시각에 무게가 실린 것처럼 비쳤다. 부동산의 경우 세대와 이념 성향에 따라 시각이 다를 수 있는 만큼 보다 균형되고 다양한 전문가 의견을 담아줄 필요가 있다.
‘공급 과잉으로 미 관세 직면한 중국차, 한국 몰려 온다’는 기사도 있었다. 내용 중 정부 보조금으로 가격 격차를 줄여주자는 전문가 의견을 인용했지만 한·중 기업을 차별해 우리 기업만 수혜를 보게 하는 정책을 펴기는 현실적으로 어렵다. 이 역시 보다 깊이 있는 전문가 진단을 찾으려는 노력이 요구되는 부분이다.
‘중국산 메모리를 산다, 물량이 급하다’는 기사의 경우 해외 기업이나 빅테크 중심의 메모리 확보 어려움을 전달했다. 그런데 최근 국내 중소·중견 기업들도 메모리를 확보하지 못해 큰 어려움을 겪고 있고 중소벤처기업부에도 도움을 요청하고 있다는 얘기를 들었다. 국내 기업과 중소기업들의 힘든 사정을 조명해줬더라면 더 와닿았을 것이다.
요즘 AI 관련 보도가 많은데 AI가 바꿔나갈 ‘AI 쉬프트’에 대해선 영국 파이낸셜타임스(FT)에서 상당히 탄탄한 논의를 해나가고 있는데 국민일보도 참고했으면 한다. 독자들에게 AI 시대를 어떻게 준비해야 하는지에 대한 인사이트를 줄 수 있을 것이다.
△이재묵 위원=국민일보만의 차별성은 종교면이 풍부하고 복지와 공동체 문제 등의 ‘따뜻한 가치’를 다른 언론보다 더 강하게 드러낸다는 점이다. 그런 기사들을 지금보다 더 풍부하게 부각해 나가면 좋겠다.
국민일보가 중립을 지향하지만 지금처럼 사회가 극도로 양극화된 상황에선 기계적 중립이 답이 아닐 수 있다. 국민일보만의 색깔이 필요하고 때로는 주장을 더 강하게 할 필요가 있다. 또 여의도 정치권에서 벌어지는 단순한 ‘소문 정치’만 전달하기보다 사회가 극단화된 상태에서 우리 정치와 사회가 어디로 가야 하는지를 보다 깊이 있게 제시하고 개헌이나 정치개혁, 지방분권 같은 대안도 함께 전달했으면 한다.
서울의 러시아대사관에서 최근 ‘승리는 우리의 것’이란 플래카드를 게시했듯 우크라이나 전쟁이 결코 남의 일이 아니다. 언론이 이제는 우크라이나 전쟁에 둔감해 있는데, 꾸준히 관심을 갖고 보도할 필요가 있다. 한국전쟁보다 더 길게 전쟁이 이어지는 비극적 사태 아닌가.
최근 1면에 ‘개천용은 옛말…부모 자산·수도권 거주가 계층 가른다’는 기사가 있었는데 자칫 제목만 보면 지방에 있는 청년들에게 좌절감을 안길 수 있어 보다 신중했어야 했다.
△장경섭 위원=국민일보를 자세히 읽기 시작하면서 ‘마음이 편안해진다’는 느낌을 받았다. 특별한 경험이었다. 국민일보의 장점이자 지켜야 할 가치다. 국민일보가 중도보수를 지향한다면 ‘온건·합리·중산층’을 대변한다고 볼 수 있다. 그런데 단순히 이걸 소극적으로 대변한다면 온건·합리·중산층의 안정 욕구를 대변하면 된다. 그런데 대통령이 계엄을 일으킨다든지 시스템이 흔들리는 사건이 나온다면 ‘온건·합리’는 무의미해진다. 그럴 땐 국민일보가 온건·합리·중산층이 어떤 문제의식을 가져야 하는지에 대해 더 고민하고 토론해 보다 적극적인 보도를 해나가야 한다.
우리 사회는 의료와 법률 등 면허를 가진 전문직 집단이 헤게모니를 강하게 쥐고 기득권화돼 있다. 공부 많이 한 판검사 출신들이 유튜브에 세뇌돼 극단화되기도 한다. 이런 괴이한 주류 집단과 이들의 권력 재생산에 대해 언론이 꾸준히 비판적 시각을 가져야 한다. 의료개혁 문제도 단순히 의대 정원에 대한 수치 문제가 아니라 이런 시스템을 방치해도 되는지에 대한 구조적 문제를 짚어야 한다. 국민일보가 균형자 위치가 아니라 잘못된 구조를 깨기 위해 조금 더 치고 나가야 한다.
아울러 서울의 중앙지들이 지나치게 수도권 중심의 시각으로 보도하는 경향이 있는데, 지방선거를 앞둔 시점인 만큼 그런 전제에서 벗어나려는 노력이 필요하다.
△조수진 위원=‘AI와의 위험한 대화’ 기획 시리즈가 좋았다. 트렌드에도 맞고 또 꼭 다뤄야 할 주제이기도 했다. QR 코드를 통해 인터랙티브 기사로 이어졌는데, 지면의 제한에서 벗어나 풍성한 정보를 줄 수 있는 방식이었다. 자살예방 보도준칙을 지키려 노력한 점도 눈길이 갔다. 다만 기사에서 ‘AI·디지털 리터러시 교육이나 윤리 가이드가 필요하다’고 주문했는데, 국민일보가 직접 그런 노력을 해보면 좋겠다. 가령 방송 프로그램 소개나 편성표 등이 디지털 시대에 잘 안 어울리는 측면이 있어 그런 공간을 활용해 리터러시 콘텐츠를 고정 코너로 마련하는 것도 방법이다.
요즘 서울시장 후보를 비롯해 6·3 지방선거 출마자 인터뷰가 계속 나오고 있다. 그런데 후보들이 주장하는 정책만 일방적으로 전달할 게 아니라 정책의 이행 가능성 등에 대한 검증 보도가 뒤따라야 할 것이다. 특히 현직 단체장이 선거에 나서는 경우 공약 이행률을 꼭 점검해야 한다.
종교 섹션인 ‘더 미션’ 기획 기사들도 좋았다. 외로움을 가진 목회자 시리즈를 연이어 다룬 것이나 ‘기독인의 주식 투자’ 등은 사회 트렌드를 발 빠르게 접목한 경우다. QR 코드를 통해 팟캐스트 영상으로 연결되기도 하던데, 국민일보가 다양한 플랫폼을 활용한다는 걸 확인할 수 있었다.
△조미현 위원=호스피스 문제를 다룬 ‘김대균의 아름다운 배웅, 따뜻한 동행’을 비롯해 국민일보의 돌봄 관련 보도에 눈길이 갔다. 익히 알고 있는 어르신 돌봄뿐만 아니라 어린 자녀의 부모 돌봄과 같은 다양한 돌봄 이슈를 계속 전달해 달라. 아울러 돌봄이나 어려운 분들에 대한 기사를 취재할 때 우리 사회가 장학금처럼 결과가 금방 나타나는 곳에는 기부금 등이 많이 몰리고, 호스피스 병동이나 어린이 관련해서는 기부가 박하고 관심도 떨어지는 현실도 함께 다뤄주면 좋겠다.
책 읽는 사람들이 줄고 기독교 관련 서적을 읽는 사람도 줄었다는 보도도 있었다. 그런데 줄었으면 왜 줄었는지, 어떻게 해야 하는지 그런 대안적인 질문을 던지고 그런 현상이 생기게 된 배경을 분석해주면 보도가 더 풍부해질 것이다.
각종 협회나 단체에 업계를 잘 모르는 사람들이 임명되고 있다는 보도도 좋은 문제제기다. 다만 특정 협회나 단체의 사례만 보도할 게 아니라 전반적인 잘못된 현황에 대해 심도 있게 문제제기를 할 필요가 있다. 아울러 국민일보가 AI 이슈를 심층적으로 다루고 있는데, AI 시대의 저작권 문제도 함께 다뤄주면 좋겠다. AI가 더 깊숙이 다가올수록 저작권 논란도 커질 수밖에 없다.
△김재신 위원장=국민일보에 AI 관련 이슈가 하루도 안 빠지고 나오더라. AI 시대의 혁명적 변화를 잘 반영하는 것 같다. 특히 청소년 심리라는 구체적 지점에서 위험성과 부작용을 드러낸 ‘AI와의 위험한 대화’ 기획이 돋보였다. 이게 정책으로도 연결될 수 있도록 계속 관심을 기울여 달라. 더불어 AI는 위험한 대화나 부작용만 있는 게 아니라 효능감과 긍정적 측면도 있는 만큼 AI와 관련한 다양한 의제를 제시하는 역할을 국민일보가 해주기 바란다.
행정통합 문제가 주요 이슈로 부상했다. 현행 17개 시·도로 나뉜 사회구조에서는 단일 지자체만으로 해결하기 어려운 문제들이 많다. 여러 시·도가 유기적으로 연결돼야 비로소 해법이 나올 수 있다. 그런 점에서 행정 광역화는 우리 사회 문제해결 능력을 높일 수 있는 대안인데, 국민일보가 행정통합이 함의하고 있는 그런 의미와 효과를 국민들에게 제대로 알려 달라.
최근 출산율이 오르는 추세다. 인구소멸 국가 1위라는 오명이 있었는데, 미묘하게나마 요즘 젊은이들의 결혼과 출산에 대한 인식이 좀 바뀌고 있는 것 같다. 그 변화의 싹이 사실이라면 그간 우리 사회의 노력이 뭐였는지, 이걸 계기로 앞으로 어떤 부분들에 더 힘을 쏟아야 하는지를 심층적으로 전달하기 좋은 타이밍이다. 또 3월 말에 BTS 컴백 공연이 있는데, 이는 단순한 공연을 넘어 서울이라는 도시를 전 세계에 각인시키는 것이자 K컬처가 새로운 차원으로 전개되는 계기로 봐야 한다. 그런 것에 대한 문화적 의미를 취재해보면 좋겠다.
