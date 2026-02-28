피아니스트 김희정 리사이틀, 소프라노 박동희 성가독창회
피아니스트 김희정 리사이틀(포스터)이 3월 4일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 김희정은 경원대와 영국 왕립음악원을 거쳐 오스트리아 빈 국립음대에서 디플롬과 최고연주자과정을 마쳤다. 다수의 국내 콩쿠르에서 입상한 김희정은 헝가리 사바리아 오케스트라 협연을 비롯해 다양한 무대에 섰다. 귀국 이후 후학 양성에 힘쓰고 있는 그는 현재 피아니아 국제음악학교와 세이레기독학교에서 가르치는 한편 한국피아노연주심리지도협회 이사로 활동하고 있다. 이번 독주회에서는 바흐의 파르티타 1번 BWV.825, 리스트의 헝가리 광시곡 12번 S.244/12, 모차르트의 ‘반짝반짝 작은 별 주제에 의한 12개의 변주곡’ K.265(K.300e), 히나스테라의 피아노 소나타 1번 Op.22를 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5263)
소프라노 박동희가 3월 5일 영산아트홀에서 성가독창회(포스터)를 연다. 박동희는 숙명여대와 동 대학원을 거쳐 이탈리아 비첸차 국립음악원을 졸업했다. 이탈리아를 중심으로 다양한 무대에 섰으며 귀국 이후 여러 오페라와 콘서트에 출연했다. 백석대 기독교음악학 박사 과정을 수료한 그는 2006년부터 성가 콘서트를 꾸준히 이어오고 있다. 특히 2016년 콘코레레 찬양선교단을 창단했다. 현재 숙명여대에 출강하는 한편 만리현성결교회 시온성가대 지휘자로도 활동하고 있다. ‘나의 노래 나의 찬양’이란 부제가 붙은 이번 성가독창회에서는 피아니스트 한정덕, 테너 신재호, 아코디어니스트 심연주, SMPM 숙명찬양선교단과 함께 국내외 성가와 가곡을 들려준다. 문의 영음예술기획(02-581-5404)
