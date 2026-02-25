법원장들, 사법개혁 3법에 “심각한 유감… 검찰만도 못한 취급”

법원장회의 열고 공식 입장 내놔 “檢개혁은 1년 논의하는데…” 개탄

박영재 법원행정처장을 비롯한 법원장들이 25일 서울 서초구 대법원에서 열린 전국법원장회의에서 국기에 경례하고 있다. 사진공동취재단

더불어민주당이 법조계와 야권의 위헌 소지 우려에도 법왜곡죄 신설을 담은 형법 개정안을 25일 국회 본회의에 끝내 상정했다. 법왜곡죄를 시작으로 재판소원제, 대법관 증원 등 이른바 사법개혁 3법이 여권 주도로 강행 처리 수순에 돌입한 것이다. 전국 법원장들은 이례적으로 강한 수위의 ‘유감’ 입장을 표명했다. 법원장 사이에선 사법부의 입장이 전혀 반영되지 않는 사법개혁 추진 과정을 두고 “검찰만도 못한 취급을 받고 있다”는 개탄도 흘러 나왔다.



국회는 이날 오후 본회의에서 형법 개정안 수정안을 상정했다. 국민의힘이 즉각 필리버스터(무제한 토론)를 신청하면서 법안은 26일 오후 표결에 부쳐질 예정이다.



박영재 법원행정처장(대법관)과 전국 각급 법원장 등 43명은 이날 서초동 대법원 청사 대회의실에서 전국법원장회의 임시회의를 열고 공식 입장을 냈다. 법원장들은 “국민의 충분한 신뢰를 받지 못해 현 상황에 이르게 된 점에 대해 무겁게 받아들인다”고 했다. 그러면서도 “사법제도에 근본적인 변화를 가져와 국민의 삶에 지대한 영향을 줄 수 있는 법안들이 충분한 숙의 없이 본회의에 부의된 현 상황에 심각한 유감을 표한다”고 밝혔다. 회의는 여권의 사법개혁 3법 강행처리에 대응하기 위해 전날 긴급히 소집됐다.



법원장들은 사법개혁 3법의 문제점을 조목조목 지적했다. 법왜곡죄에 대해선 “국회에서 논의 중인 수정안을 고려하더라도 범죄 구성요건이 추상적이어서 처벌 범위가 지나치게 확대될 수 있다”고 우려했다. 법관에 대한 고소·고발 남발로 재판이 지연되는 등 국민 기본권 보장에 오히려 역행할 수 있다는 것이다.



회의에선 일선 법관들의 우려 목소리도 고스란히 전달됐다. 한 참석자에 따르면 “법왜곡죄가 도입되면 어떤 1·2심 판사도 상급심 판례를 뒤집는 진취적인 판결을 내놓지 못할 것” “가뜩이나 심각한 형사재판 기피 현상이 심화될 것”이란 현실적인 지적들이 나왔다고 한다.



법원장들은 재판소원 도입에 대해선 “소송 당사자들은 반복되는 재판으로 고통받고, 법적 불안정으로 인한 사회적 손실이 예상된다”며 법원·헌법재판소·국회·정부로 구성된 협의체를 통한 추가적인 논의가 필요하다는 입장을 냈다. 한 대법원 관계자는 “검찰개혁도 1년의 시간을 두고 논의가 이뤄지고 있는데, 사법시스템 근간을 뒤바꾸는 재판소원제는 아무 대책도 없이 추진되고 있다는 점을 법원장들은 심각하게 받아들였다”고 전했다.



현재 14명인 대법관을 26명으로 늘리는 대법관 증원안에 대해선 현실적인 대안으로 ‘4명 증원안’이 제시됐다. 법원장들은 “대법관 증원 필요성에 대해서는 공감하나 단기간 다수 증원은 사실심 부실화 등 부작용 우려가 있다”고 말했다. 그러면서 “현 상황에서 가능한 4인 증원을 추진한 뒤 추가 증원을 지속적으로 논의하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다. 4명 증원안은 김명수 대법원장 시절 도출된 바 있다.



정현수 김혜원 기자 jukebox@kmib.co.kr



