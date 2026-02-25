與 끝내 법왜곡죄 본회의 상정… 법원장회의선 대응책 분주
‘사법개혁 3법’ 與 강행 처리 수순
“형사 사건에 한정… 일각 우려 제거”
국힘, 즉각 필리버스터… 26일 표결
더불어민주당이 법조계와 야권의 위헌 소지 우려에도 법왜곡죄 신설을 담은 형법 개정안을 25일 국회 본회의에 끝내 상정했다. 법왜곡죄를 시작으로 재판소원제, 대법관 증원 등 이른바 사법개혁 3법이 여권 주도로 강행 처리 수순에 돌입했다.
국회는 이날 오후 본회의에서 형법 개정안 수정안을 상정했다. 국민의힘이 즉각 필리버스터(무제한 토론)를 신청하면서 법안은 26일 오후 표결에 부쳐질 예정이다. 법왜곡죄는 법관·검사 등이 타인에게 위법·부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 재판·수사 중인 사건에 관해 법을 왜곡하면 10년 이하의 징역과 10년 이하의 자격정지에 처하도록 한 내용을 담았다. 수정안은 민·형사와 관계없이 법을 왜곡한 행위에 대해 판·검사를 처벌할 수 있게 한 원안을 형사 사건에 한정하도록 했다. 천준호 원내운영수석부대표는 수정안 제안 설명에서 “법왜곡죄의 주체를 형사 사건 재판에 관여하는 법관, 공소를 제기하거나 유지하는 검사로 한정해 법왜곡죄가 민사·행정·가사 사건 등 광범위하게 적용될 수 있다는 우려를 제거했다”고 설명했다.
법왜곡 행위에 관한 규정도 대폭 손질했다. 원안은 ①법령을 의도적으로 잘못 해석해 당사자를 유불리하게 만든 경우 ②사건에 관한 증거를 인멸, 은닉, 위조, 변조하거나 위조·변조된 증거임을 알면서도 사용한 경우 ③폭행·협박·위계 등 방법으로 위법하게 증거를 수집하거나, 증거 없이 범죄사실을 인정하거나, 논리나 경험칙에 현저히 반해 사실을 인정한 경우로 구성했다. 하지만 수정안은 ①‘법령의 적용 요건이 충족되지 않은 것을 알면서도 적용하거나, 적용되어야 할 법령인 것을 알면서도 적용하지 않아 의도적으로 재판·수사 결과에 영향을 미친 경우. 다만 법령 해석의 합리적 범위 내에서 이뤄진 재량적 판단은 이에 해당하지 않는다’로 구체화하고 예외 규정도 넣었다.
②규정은 원안대로 유지됐고, ③규정은 ‘증거 없이 범죄사실을 인정하거나’ 표현을 ‘적법한 증거가 존재하지 않음을 알면서도 범죄사실을 인정한 경우’로 바꿨다. ‘논리나 경험칙에 현저히 반해 사실을 인정하는 경우’는 삭제됐다.
대법원은 이날 전국법원장회의 임시회의를 열고 대응책 마련에 나섰다. 박영재 법원행정처장(대법관)은 “(법안들은) 모두 헌법 질서와 국민의 권리를 수호하는 법원의 본질적 역할과 기능에 중대한 변화를 가져올 뿐 아니라 법원을 통해 권리를 구제받으려는 국민에게도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 내용”이라며 “숙의 과정에서 재판을 직접 담당하는 사법부의 의견이 반영될 필요가 있다”고 말했다.
대법원은 법왜곡죄가 죄형법정주의 원칙에 반하고, 현행 처벌조항으로 충분히 포섭 가능하다고 지적해왔다. 무차별적 고소·고발로 법관들이 위축되는 부작용도 우려한다. 재판소원은 사실상 4심제 변질을, 대법관 12명 증원은 1·2심 약화를 이유로 반대 입장이다.
김혜원 정현수 기자 kime@kmib.co.kr
